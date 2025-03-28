清明節潤餅必吃推薦！清明連假不只是掃墓祭祖、踏青出遊的時刻，還有一項不可錯過的傳統習俗「吃潤餅」，傳統是家家戶戶圍在一起包潤餅，而現在大家更偏好直接買現成的潤餅吃，窩客島特別整理9間北中南人氣潤餅名店，從台北的阿泓潤餅、台南的金得春捲，到高雄的成功春捲，每一間都極具特色、排隊人潮不斷，今年清明節，不妨來上一捲潤餅，感受這道傳統美食的獨特魅力。



▲清明節潤餅必吃推薦，北中南名店一次收 / 部落客 ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理



▲各家潤餅都有不同特色，就算不是清明節排隊人潮也不間斷 / 部落客 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

清明節為什麼要吃潤餅

清明節吃潤餅的習俗源自於古代的「寒食節」。相傳春秋時期，晉文公為了紀念忠臣介子推，下令全國禁火數日，百姓只能吃冷食，於是寒食節逐漸形成。後來，寒食節與清明節合併，而「吃冷食」的習慣也延續下來，潤餅因此成為清明節的代表食物之一。



▲ 台南中西 金得春捲/ 部落客 醬廖x食被秀 提供、WalkerLand窩客島整理



潤餅的特色在於不需加熱，直接將熟食包進薄餅皮裡食用，符合寒食節不生火的傳統。此外，潤餅內餡豐富，包括蔬菜、蛋絲、豆干、肉類等，象徵五穀豐收與圓滿富足。家人圍在一起準備、捲餅的過程，也帶有團圓與感恩的意涵，正好呼應清明節慎終追遠的精神。



▲南機場夜市 吾旺再季潤餅 / 部落客 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



台北潤餅必吃推薦：北投阿泓潤餅、吾旺再季潤餅

台北潤餅絕對不能錯過這兩家！北投市場的「阿泓潤餅」主打全麥潤餅皮，餡料選擇超過20種，甚至有生菜沙拉口味，讓人一吃就愛上。特別是滿滿的青菜搭配咖哩菜脯、豆干、蛋酥，口感豐富又帶層次，每一口都讓人停不下來。另一家則是南機場夜市的「吾旺再季潤餅捲專賣」，這間老字號已經飄香超過30年，前身為「松青潤餅」，更是連續兩年榮獲米其林必比登推薦，口味經典又深受老饕喜愛。



▲北投阿泓潤餅 / 部落客 ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南機場夜市 吾旺再季潤餅 / 部落客 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

新北潤餅必吃推薦：新莊廟街潤餅捲、板橋黃昏市場阿霞潤餅

新莊廟街夜市的「廟街潤餅捲」是經營超過30年的老字號，每天都有排隊人潮，潤餅包入滿滿高麗菜、豆芽菜、豆干，還有香脆的炸蛋酥與花生粉，層次豐富又不膩口，難怪成為廟街代表性美食。而板橋黃昏市場內的「阿霞潤餅」，每天只營業三小時，餡料新鮮爽口，還能選擇加辣或芥末增添風味，一個只要50元，價格親民又好吃，晚來可就吃不到了。



▲新莊廟街夜市潤餅捲 / 部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



▲板橋阿霞潤餅 / 部落客 ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理

中部潤餅必吃推薦：台中豐原王家潤餅皮、彰化鹿港苜蓿芽手卷

中部的潤餅各有特色，喜歡傳統風味或清爽系的都能滿足！台中豐原的「王家潤餅皮」已傳承三代，餅皮薄脆帶焦香，內餡以白胡椒調味的豆干絲、胡蘿蔔絲、豆薯絲，搭配滷筍絲增添鮮甜，還有肉燥與蝦米拌炒的鹹香滋味，層次豐富又飽足。而彰化鹿港第一市場旁的「苜蓿芽捲」則走清爽系，餅皮略帶韌性，內餡滿滿生菜，搭配大量無糖花生粉、芝麻粉與多汁蘋果，沒有美乃滋也不乾口，口感豐富又清爽，讓人忍不住一吃再吃。



▲ 台中豐原老字號王家潤餅皮/ 部落客 小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 彰化鹿港第一市場苜蓿芽手卷/ 部落客 小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理

南部潤餅必吃推薦：台南市場無招牌潤餅、台南金得春捲、高雄成功春捲

南部潤餅選擇豐富，各有獨特風味！台南無名潤餅隱身市場，每年僅3到4月販售，限量供應兩小時完售，內餡有高麗菜、蛋絲、肉絲、酸菜、花生粉等，口感層次豐富，錯過就只能等明年。國華街「金得春捲」則主打Q彈手工春捲皮，搭配皇帝豆、蝦仁、豆干等滿滿餡料，甜度可客製化調整超便利。而高雄三民區「成功春捲」則以厚實全麥餅皮與三色地瓜內餡著稱，地瓜香甜綿密，搭配生菜爽口不膩，是喜愛創新口味的必吃選擇。



▲ 台南無招牌無店名潤餅/ 部落客 台南先生 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 高雄三民區 成功春捲/ 部落客 樂天小高&樂天人生 提供、WalkerLand窩客島整理

清明節吃完潤餅 當然還要吃清明兒童連假優惠

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