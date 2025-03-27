清明連假優惠攻略！這次7-ELEVEN清明連假優惠自4/2-4/6推出全店消費滿額現折，買250元現折20元，還加碼送OPENPOINT點數。此外還有小確幸咖啡買二送二、霜淇淋買一送一，以及哈根達斯2件79折、3件75折等人氣商品優惠，不管是清明連假掃墓、還是趁兒童節帶小孩出遊，通通要跟上。



▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，咖啡優惠、霜淇淋優惠、冰品優惠整理 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



清明連假出遊當然要來杯咖啡提神，7-ELEVEN特別推出咖啡超值優惠，4/2-4/6期間門市全店消費滿額250元現折20元、滿1000元立折100元，再送OPENPOINT點數，最高回饋12%。此外門市現場也推出咖啡飲品優惠，包含大杯濃萃美式買2送2、大杯濃萃拿鐵/大杯精品拿鐵同品項買2送1，還有咖啡珍珠歐蕾/冰淇淋紅茶同品項買一送一，走進小七就優惠。



▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，門市咖啡優惠買二送二、買一送一 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

7-11清明連假優惠 門市咖啡優惠

不只門市有優惠，在4/2-4/9小七也推出「線上優惠」，在OPENPOINT行動隨時取推出「大杯美式32杯、或大杯拿鐵22杯、組合價888元，等於每杯最低28元，咖啡控必囤。4月7日CITY TEA現萃茶會員日登場，指定風味茶飲4杯組合價優惠。冰品的部分也有哈根達斯迷你杯、雪糕2件79折、3件75折，品脫特價269元再送50點OPENPOINT，讓粉絲出遊就想吃。▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，線上咖啡優惠組合888元 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，哈根達斯冰品2件79折、3件75折 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理此外，冰品優惠再加碼，4/3-4/6期間，7-11門市雪淋霜霜淇淋、酷聖霜全口味憑icash2.0、icash Pay買一送一，思樂冰至4月15日前第二杯半價。4杯CITY系列飲品搭配4杯酷聖霜、雪淋霜組合價最低270元，搭配連假春遊超適合。還有超萌加碼贈品，指定霜淇淋與思樂冰任2杯加價39元就送史努比造型吸管2入組，讓人清明連假衝起來。▲7-ELEVEN清明連假優惠攻略，霜淇淋優惠、思樂冰優惠整理 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025年4月2日至4月6日

活動內容：

CITY CAFE大杯濃萃美式(冰/熱)買2送2

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵(冰/熱)買2送1

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買2送1

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾(冰/熱)買1送1

CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1



7-11清明連假優惠 APP咖啡優惠

活動期間：2025年4月2日至4月9日

活動內容：

大杯美式32杯888元

大杯拿鐵22杯888元

風味飲系列指定冰飲(皇家伯爵紅茶/經典好時可可/焙烤榛果/太妃焦糖瑪奇朵/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶拿鐵)任18杯888元

西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任16杯888元

珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任22杯888元

中杯精品馥芮白/中杯精品拿鐵任14杯888元



7-11清明連假優惠 冰品優惠

活動期間：即日起至4月15日

活動內容：

1、哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件79折、3件75折；品脫單件特價269元加贈50點OPENPOINT點數。

2、思樂冰第2杯半價優惠，任2杯加價39元就送超萌史努比造型吸管1組(2入)。



活動期間：4月3日至4月6日

活動內容：

雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋全口味憑icash2.0、icash pay等指定支付工具買一送一。



清明連假帶著7-11咖啡 衝一波清明連假小旅行