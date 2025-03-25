雙北人清明連假就衝淡水賞紫藤花！如果跟編輯一樣是雙北人，最推連假假日找一天到淡水走走，除了淡水老街看海、看夕陽，近期淡水紫藤花園的紫藤花海進入盛開期，趁兒童、清明連假來賞花剛剛好，這次窩客島就推薦你7間隱藏版「淡水咖啡廳」，讓你來淡水賞完紫藤花瀑布，先避開人潮，順路來趟淡水下午茶，別再只會去淡水老街、淡水沿岸景觀咖啡廳。



▲賞淡水紫藤喝咖啡！淡水人私藏9間淡水咖啡廳推薦，清明連假別只去淡水老街海景咖啡廳。 / WalkerLand窩客島整理



甜點控來淡水必去的「幻日線法式甜點」，就藏在淡水老街附近，提供各種精美法式甜點，另外也有「夢仙」以復古擺飾的老宅搭配綿密滑順的布丁，是布丁控們激推的人氣布丁咖啡廳；而想喝咖啡、拍美照的話，推薦擁有千坪打卡空間的「Binma Area 134」，歐洲宮廷風、森林系玻璃屋等各種佈景空間隨你拍個夠；近期最特別的淡水咖啡廳便是24小時營業的無人咖啡廳「無所事事就淡水」，咖啡、甜點都自己拿，空間還有附插座超方便。



▲隱藏版淡水咖啡廳7選推薦，推薦清明連假賞淡水紫藤順遊 / WalkerLand窩客島整理



淡水咖啡廳布丁控必訪：夢仙

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 夢仙 說：

說到夢仙就不得不提到他們家的布丁，心中最好吃布丁之一，而且是前幾名，久久沒去淡水，這次就是為了夢仙而去。



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夢仙

地址：新北市淡水區大忠街34巷21號

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【新北】淡水｜夢仙，台北好吃布丁之一，搬家後再訪依舊無敵，淡水咖啡廳推薦



▲淡水咖啡廳布丁控必訪：夢仙，搬家後人氣依舊 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



▲淡水咖啡廳布丁控必訪：夢仙，搭配復古老宅裝潢打卡必拍 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



淡水咖啡廳網美必拍聖地：Binma Area 134

部落客 雁雁日嚐 造訪 Binma Area 134 說：

推開門馬上看到新世界！裡面也太可愛了吧～裝潢超用心，每處都有不同的小細節與風格～令人相當喜愛，就算沒有到旁邊攝影棚，光是咖啡廳本身也夠好拍了呢！



Binma Area 134

地址：新北市淡水區北新路三段134號

電話：02-2623-6351

完整介紹由部落客「雁雁日嚐」於窩客島分享：淡水景點｜讓你拍照拍到停不下來！【Binma Area 134】｜約會 姊妹聚餐推薦 淡水咖啡廳 - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂



▲淡水咖啡廳網美必拍聖地：Binma Area 134，森陵系玻璃屋、歐洲復古宮廷風都有 /雁雁日嚐 提供、WalkerLand窩客島整理



▲淡水咖啡廳網美必拍聖地：Binma Area 134，佔地千坪打卡點拍起來 /雁雁日嚐 提供、WalkerLand窩客島整理



淡水老宅咖啡廳推薦：再再咖啡 à plus

部落客 neru.foodie 造訪 再再咖啡 à plus 說：

住宅區中的閒適氛圍下午茶，淡水 捷運站步行3分鐘可 到新開幕的再再咖啡～藏身在住宅中的桃花源。



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再再咖啡 à plus

地址：新北市淡水區中正東路35巷23號

完整介紹由部落客「neru.foodie」於窩客島分享：新北市淡水區再再咖啡｜淡水氛圍咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食



▲淡水老宅咖啡廳推薦：再再咖啡 à plus，去年一開幕近引發IG打卡熱潮 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



▲淡水咖啡廳推薦：再再咖啡 à plu，復古民宅重新打造 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



淡水老街隱藏版淡水甜點店：幻日線法式甜點

部落客 艾吃食間 造訪 幻日線法式甜點 說：

吃起來會有卡滋卡滋口感的「榛果卡士達泡芙」，裡面滿滿的香草卡士達與榛果帕林內、巧克力甘納許交織，吃起來多層次口感相當豐富。



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幻日線法式甜點

地址：新北市淡水區公明街40號河岸邊後門

電話：02-2621-1155

完整介紹由部落客「艾吃食間」於窩客島分享：在淡水老街品嘗精緻法式甜點！幻日線法式甜點帶你來場愜意法式感受！



▲淡水老街隱藏版淡水甜點店：幻日線法式甜點，菜單推薦必點榛果卡士達泡芙 /艾吃食間 提供、WalkerLand窩客島整理



▲淡水老街隱藏版淡水咖啡廳：幻日線法式甜點，純白色系店面提供許多法式甜點 /艾吃食間 提供、WalkerLand窩客島整理



24小時無人淡水咖啡廳：無所事事就淡水

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 無所事事就淡水 說：

不限時附插座24小時的超方便讀書咖啡廳，藏在淡水的巷弄中超隱密！老闆採取良心商店的經營方式，全自助自己來，想喝什麼就看價目表投錢，是個讀書寫文章的放鬆好去處！



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無所事事就淡水

地址：新北市淡水區中正路12巷5-1號

電話：0912-817-251

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：新北市淡水區新北無所事事就淡水咖啡廳，24小時附插座的無人咖啡廳，全自助結帳的良心商店



▲24小時無人淡水咖啡廳：無所事事就淡水，有附插座，學生族、上班族使用筆電很方便 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



▲隱藏版淡水咖啡廳推薦：無所事事就淡水，全自助良心商店 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理



淡水咖啡廳百年古厝玻璃屋：石牆仔內咖啡館

部落客靜怡＆大顆呆 造訪 石牆仔內咖啡館 說：

讓人耳目一新的日式木屋氛圍，每一面都是大面積玻璃窗設計，視野採光極佳，空間舒適但桌位數不多，桌距寬敞！



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石牆仔內咖啡館

地址：新北市淡水區忠寮里大埤頭3號

電話：02-2621-0252

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：淡水景觀咖啡廳 ❙ 石牆仔內咖啡館 ❙ 隱身百年古厝的玻璃木屋咖啡、一樓可以吃土雞!



▲淡水咖啡廳百年古厝玻璃屋：石牆仔內咖啡館，餐點提供下午茶、甜點，也有土雞可以吃 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲淡水咖啡廳百年古厝玻璃屋：石牆仔內咖啡館，玻璃窗觀景座位超好拍 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



淡水咖啡廳隱藏在山林中的木屋：家門 Kamon Cafe

部落客 neru.foodie 造訪 家門 Kamon Cafe 說：

淡水開往北海岸路上的山林間咖啡廳～環境古色古香也有許多店家精心佈置的巧思😆整體很喜歡！



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家門 Kamon Cafe

地址：新北市淡水區下圭柔山122號

完整介紹由部落客「neru.foodie」於窩客島分享：新北市淡水區家門 Kamon Cafe｜淡水山間咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食



▲淡水咖啡廳隱藏在山林中的木屋：家門 Kamon Cafe，有超萌店貓出沒 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



▲森林木屋淡水咖啡廳：家門 Kamon Cafe，內行跑咖才知道 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理



衝淡水紫藤花季也有淡水美食與淡水小吃推薦