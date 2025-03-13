為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 淡水紫藤花開園時間確定了！免費入園優惠必看，鬼滅之刃聯名要打卡。

淡水紫藤花開園時間確定了！免費入園優惠必看，鬼滅之刃聯名要打卡。

賞花 花海 淡水景點 淡水紫藤花園 more
2025-03-13 15:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：淡水紫藤花園
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

一年一度的紫藤花季即將登場！每到春天，淡水便成為賞花勝地，不僅有天元宮的粉嫩櫻花海，全台最大規模的淡水紫藤花園也將在3月底迎來紫色盛宴。今年適逢20週年，園區首度攜手日本人氣動畫《鬼滅之刃》打造限定打卡點，讓賞花之旅更添話題性。此外，還有期間限定的免費入園優惠，邀請大家親臨紫藤花瀑布，感受夢幻花海的震撼美景。

▲2025淡水紫藤花開園時間確定了！免費入園優惠必看，鬼滅之刃聯名要打卡。 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理

▲2025淡水紫藤花園預計在3/20開園 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理



淡水紫藤花園是由園主細心照料之下，成為聞名全台的紫藤花瀑布絕景，每年賞花期間僅有短短的10~14天，即便是在交通不便的位子依然吸引大批賞花人潮前去朝聖。今年預計將在3/20對外開放，大滿開時間預計是落在3/25~4/12，提醒想前往的民眾記得事先安排時間，把握一年一度的紫色風暴。

▲2025淡水紫藤花園賞花期間僅有短短的10~14天 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理

淡水紫藤花園有一號屯山園區和二號水源園區，前者紫藤年齡較老，花穗較長，可以更方便近距離拍到紫藤花瀑布傾瀉而下的美照；後者則是占地較為廣闊，區種植接近1000株日本紫藤花，於三月底盛開期間，，整片園區被浪漫的紫色簾幕包圍，微風拂過，讓人彷彿走進童話世界。

▲2025淡水紫藤花園有一號屯山園區和二號水源園區，是全台最大規模紫藤花瀑布 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理

今年，為了慶祝園區成立20周年，特別推出門票優惠。遊客只要購買園區內自種並蒸餾的澳洲茶樹精油，即可免費入園賞花。這款精油，由園區精心培育的茶樹提煉，是許多遊客來訪時必買的伴手禮。透過這次優惠，讓賞花之旅不僅能帶回滿滿回憶，還能擁有天然植萃的香氛療癒體驗。

▲2025淡水紫藤花園歡慶20週年，只要購買澳洲茶樹精油，即可免費入園賞花。 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理

此外，今年園區還與《鬼滅之刃》合作，打造沉浸式聯名活動。來訪的遊客，將有機會與動畫中的十位角色合影，在紫藤花海中體驗動漫場景。只要在園區內與角色拍照打卡，還能額外獲得電影限定明信片！喜愛鬼滅之刃的粉絲們，千萬別錯過這場期間限定的賞花與動漫聯動盛宴。

推薦閱讀：陽明山一日遊這樣玩！竹子湖海芋季夢幻登場，5大「竹子湖土雞」夯店大推。

▲2025淡水紫藤花園與《鬼滅之刃》合作，打造沉浸式聯名活動 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理



2025淡水紫藤花園 開園時間
預計開放日期：2025/3/20~4/10
紫藤花盛開期：2025/3/25~4/10

2025淡水紫藤花園 門票優惠
購買澳洲茶樹精油（售價400元），即可免費入園。

淡水紫藤花園Ｘ鬼滅之刃聯名活動
角色打卡體驗，參與活動送電影限定明信片。

圖片來源：淡水紫藤花開園FB

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#賞花
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
陽明山一日遊這樣玩！竹子湖海芋季夢幻登場，5大「竹子湖土雞」夯店大推。
 編輯 鄭雅之
中壢老宅免費拍！最新日式老宅「中平路故事館」聯手藝術家緩緩特展，免費拍中壢老宅打卡點、兔兔玻璃貼要拍IG。
 編輯 張人尹
雙腰內豬排88元！日系豬排名店「吉豚屋Katsuya」歡慶八週年推出「腰內豬排二入」88元饗樂價，要讓豬排控吃到、賺到。
 編輯 李維唐
Greedy Beagle 貪吃狗甜點雙連店，富有台灣文化的創意甜點！iRent遊感生活 美味散策，帶你嚐遍全台50間餐廳，9/30前還不快來體驗。
 生活消費中心
最夢幻的紫色瀑布襲來，接續日本春櫻，浪漫紫藤花祭「大藤祭2023」4月12日盛大登場。
 特派員 Trish
推薦商品
keyboard_arrow_up