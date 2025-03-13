一年一度的紫藤花季即將登場！每到春天，淡水便成為賞花勝地，不僅有天元宮的粉嫩櫻花海，全台最大規模的淡水紫藤花園也將在3月底迎來紫色盛宴。今年適逢20週年，園區首度攜手日本人氣動畫《鬼滅之刃》打造限定打卡點，讓賞花之旅更添話題性。此外，還有期間限定的免費入園優惠，邀請大家親臨紫藤花瀑布，感受夢幻花海的震撼美景。



▲2025淡水紫藤花開園時間確定了！免費入園優惠必看，鬼滅之刃聯名要打卡。 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理



▲2025淡水紫藤花園預計在3/20開園 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理

淡水紫藤花園是由園主細心照料之下，成為聞名全台的紫藤花瀑布絕景，每年賞花期間僅有短短的10~14天，即便是在交通不便的位子依然吸引大批賞花人潮前去朝聖。今年預計將在3/20對外開放，大滿開時間預計是落在3/25~4/12，提醒想前往的民眾記得事先安排時間，把握一年一度的紫色風暴。▲2025淡水紫藤花園賞花期間僅有短短的10~14天 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理淡水紫藤花園有一號屯山園區和二號水源園區，前者紫藤年齡較老，花穗較長，可以更方便近距離拍到紫藤花瀑布傾瀉而下的美照；後者則是占地較為廣闊，區種植接近1000株日本紫藤花，於三月底盛開期間，，整片園區被浪漫的紫色簾幕包圍，微風拂過，讓人彷彿走進童話世界。▲2025淡水紫藤花園有一號屯山園區和二號水源園區，是全台最大規模紫藤花瀑布 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理今年，為了慶祝園區成立20周年，特別推出門票優惠。遊客只要購買園區內自種並蒸餾的澳洲茶樹精油，即可免費入園賞花。這款精油，由園區精心培育的茶樹提煉，是許多遊客來訪時必買的伴手禮。透過這次優惠，讓賞花之旅不僅能帶回滿滿回憶，還能擁有天然植萃的香氛療癒體驗。▲2025淡水紫藤花園歡慶20週年，只要購買澳洲茶樹精油，即可免費入園賞花。 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理此外，今年園區還與《鬼滅之刃》合作，打造沉浸式聯名活動。來訪的遊客，將有機會與動畫中的十位角色合影，在紫藤花海中體驗動漫場景。只要在園區內與角色拍照打卡，還能額外獲得電影限定明信片！喜愛鬼滅之刃的粉絲們，千萬別錯過這場期間限定的賞花與動漫聯動盛宴。推薦閱讀： 陽明山一日遊這樣玩！竹子湖海芋季夢幻登場，5大「竹子湖土雞」夯店大推。 ▲2025淡水紫藤花園與《鬼滅之刃》合作，打造沉浸式聯名活動 / 淡水紫藤花開園FB 提供、WalkerLand窩客島整理2025淡水紫藤花園 開園時間預計開放日期：2025/3/20~4/10紫藤花盛開期：2025/3/25~4/102025淡水紫藤花園 門票優惠購買澳洲茶樹精油（售價400元），即可免費入園。淡水紫藤花園Ｘ鬼滅之刃聯名活動角色打卡體驗，參與活動送電影限定明信片。圖片來源： 淡水紫藤花開園FB