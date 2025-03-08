2025竹子湖海芋季要回來了！今年竹子湖海芋季 繡球花季預計在白色情人節當天正式開跑，但目前已陸續綻放，幸運的話還能看到粉嫩櫻花同場較量，若不想滿開時人擠人的話，這週末就找時間到竹子湖，欣賞整片純白海芋花海。窩客島更加碼推薦5間竹子湖土雞必吃名店，賞完花後再吃美食超愜意。



▲2025竹子湖海芋季 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲2025竹子湖海芋季目前已陸續綻放，還能同時拍到杜鵑花、櫻花 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

為了讓遊客留下難忘的回憶，竹子湖各大農園將設置創意地景打卡點，讓旅客拍下與花海共舞的美麗倩影。今年的地景設計競賽中，曹家花田香榮獲金質獎，其作品「漂浮的星空」以探索星球為主題，將童趣與藝術完美結合。而銀質獎則由名陽匍休閒農莊與大梯田花卉生態農園共同獲得，前者以「樹蛙夢屋」為設計主題，象徵蛙類的理想棲息地，而後者園則以「愛情之輪」為主題，透過白色橋樑與摩天輪，傳遞愛情的純粹與美好。▲2025竹子湖海芋季舉辦地景設計競賽，各家農場都能拍出不同海芋美照 / 台北農會 提供、WalkerLand窩客島整理▲2025竹子湖海芋季「名陽匍休閒農莊」樹蛙夢屋 / 台北農會 提供、WalkerLand窩客島整理今年的竹子湖海芋季更是一場結合生態、文化與互動體驗的盛會。台北市農會特別規劃假日生態人文導覽解說，帶領遊客深入了解竹子湖的歷史與生態環境。導覽活動將於3/15~4/27週末假日舉行，每日上午10:30及下午14:00兩場，集合地點設於竹子湖入口停車場，全程免費，喜愛大自然的朋友千萬別錯過。此外，同農園也將推出特色體驗，例如採摘海芋、品嚐當地農特產等，讓旅程更加豐富有趣。2025竹子湖海芋季 繡球花季海芋季 3/14~4/27繡球花季 5/23~6/22▲2025竹子湖海芋季規劃採海芋、生態人文導覽等活動 / 台北農會 提供、WalkerLand窩客島整理▲2025竹子湖海芋季可以同時拍到粉嫩櫻花 / 台北農會 提供、WalkerLand窩客島整理來到竹子湖欣賞一整片純白的夢幻海芋花海之外，也一定要找一間土雞名店提飽肚子，窩客島特別推薦5間排隊才吃的到的竹子湖放山雞，揪大家來趟竹子湖一日遊。竹子湖放山雞推薦：松竹園部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 松竹園 說：松竹園的黃金脆皮雞非常好吃，是先用獨門中藥醃漬後再淋上麥芽，再用150度小火烤個1小時，外皮又酥又脆吃起來超香，烤那麼久肉質完全不會感覺到柴，沾上胡椒粉一起吃，更讚！部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）地址：台北市士林區永公路546號電話：(02)2861-6261完整介紹由部落客「」於窩客島分享： 台北市士林區松竹園土雞城｜土雞自己養，米其林黃金脆皮雞必點！滿額還送小饅頭 ▲竹子湖放山雞推薦「松竹園」 / 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理▲竹子湖放山雞推薦「松竹園」送小饅頭 / 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理竹子湖放山雞推薦：冠宸食館部落客 大口 造訪 冠宸食館 說：雞腿部位吃起來肉質緊實、鮮嫩又有彈性，皮Q肉嫩還帶有甘甜肉汁，單吃就很美味；雞胸肉也是軟嫩不柴，算是很厲害，雖然漲過價了但還是很值得一吃啊!部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）地址：台北市北投區竹子湖路67號電話：02 2862 6408完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享： 【陽明山】竹子湖 冠宸食館．人氣白切雞推薦! ▲竹子湖放山雞推薦「冠宸食館」 / 大口 提供、WalkerLand窩客島整理▲竹子湖放山雞推薦「冠宸食館」 / 大口 提供、WalkerLand窩客島整理竹子湖放山雞推薦：青菜園部落客 茜的美食記 造訪 青菜園 說：之前就常在臉書看到網友推間青菜園的白斬雞有多美味,這天換我來插旗，我是選擇平日中午來用餐,用餐人潮依然不少。白斬雞半隻還蠻大一份,肉質吃起來緊實,雞胸不會乾柴,算是水準之上。部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）地址：台北市北投區竹子湖路55之11號往中正山方向電話：02 2861 9165完整介紹由部落客「」於窩客島分享： 【台北北投區】陽明山第一間40年老店『陽明山竹子湖-青菜園』✖白斬放山雞✖炒百合蘆筍✖山豬肉炒龍鬚✖米粉湯~ ▲ 竹子湖放山雞推薦「青菜園」/ 茜的美食記 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 竹子湖放山雞推薦「青菜園」/ 茜的美食記 提供、WalkerLand窩客島整理竹子湖放山雞推薦：杉木林餐廳部落客 小珊珊 造訪 杉木林餐廳 說：每人只需消費滿$300元，即可享受免費供應的地瓜湯、米粉湯。他們家的白斬雞超好吃的〜跟一般外面的白斬雞吃起來的口感完全不同，連雞胸肉的部位都是嫩而多汁。部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）地址：台北市北投區竹子湖路55之12號電話：02 2861 7159完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享： 陽明山土雞景觀餐廳推薦，竹子湖杉木林餐廳白斬雞、野菜、寵物友善，內用地瓜湯米粉湯免費吃，吃山產看絕佳山景！ ▲竹子湖放山雞推薦「杉木林餐廳」 / 小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理▲竹子湖放山雞推薦「杉木林餐廳」 / 小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理竹子湖放山雞推薦：吉園葡花園野菜餐廳部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 吉園葡花園野菜餐廳 說：白斬雞真的強到一個起飛！選用肉質兼具Ｑ彈及柔嫩口感的放山土雞，肉質真的很有彈性，且完全不硬，雞皮薄而且皮下還有肉凍，膠質在口中隨著溫度融化，釋放出鮮甜雞汁，沾辣椒醬油吃，真的很強！部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）地址：台北市北投區竹子湖路33號電話： 02 2861 7246完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享： 吉園葡花園野菜餐廳｜陽明山土雞城推薦，皮薄超嫩白斬雞必點！ ▲ 吉園葡花園野菜餐廳/大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 吉園葡花園野菜餐廳/ 大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理