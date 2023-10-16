來到陽明山就是要品嘗"山珍野味"，尤其是竹子湖除了賞花還要吃雞啊〜

在網路上搜尋陽明山「寵物友善土雞餐廳」，找了很久，終於讓我找到了這間！

【陽明山竹子湖杉木林餐廳】位於竹子湖再上去的地方，往"頂湖"方向(右邊)走較快

餐廳提供專屬「停車場」，開車前來餐廳十分便利，家庭聚餐好選擇

紅色的建築外觀非常顯眼，座位區有分室內、室外兩種選擇，秋高氣爽的天氣坐在戶外超級舒服！

聽說每年一到春天，更有櫻花盛開，室內室外環境，都別有風味

我們帶著毛孩闆娘推薦我們坐戶外比較舒服，她們自然而然就會與大自然融合哩

用餐方式可預約合菜，也可以現場單點，合菜的部分價位很多種選項

我們今天8人6毛，吼 〜〜〜這個3000A合菜餐點真是有夠超值的啦！！！

看到廚房旁邊滿滿放山白斬雞就超誘人〜

自家親自栽種的新鮮蔬菜，依照季節變化，新鮮現採，豐富的蔬菜選擇，簡單清炒就很好吃

每人只需消費滿$300元，即可享受免費供應的地瓜湯、米粉湯

米粉湯用的是粗米粉，軟嫩的口感，再搭上甘醇的湯頭，暖呼呼的米粉湯喝起來濃郁又有層次

地瓜鬆綿入口即化，薑汁湯喝起來不會有過重的薑辣味，搭上濃濃的糖香，讓人不自覺多喝2碗

店家上菜的速度頗快，沒多久我們今天的餐點就上桌了，飢腸轆轆的孩子等不及開吃，根本無法拍下一整桌的彭湃……

【鹹酥溪蝦】

炸的香酥的溪蝦是一整隻都可以吃下去的，溪蝦味道鮮美，不同於海蝦，吃起來口感紮實

香酥可口，讓人一口接一口，相當"涮嘴"

【紅燒豆腐】

家常的紅燒豆腐，豆腐表皮黃金酥香，咬下後呈現水嫩軟綿口感，搭配鹹甜醬香交錯的紅燒醬汁，吃起來香鹹濃郁，根本就是白飯殺手啊！

【白斬雞】

每早以獨門滷汁新鮮滷製，嚴選用放山雞，雞肉鮮嫩緊實，再搭配獨門特調醬料

雞肉看起來超嫩，纖維中還透著一點肉汁〜

咬一口，要尖叫餒 …….雞肉的口感完全沒有乾柴感，鮮美味鎖在裡面，肉質軟嫩多汁、新鮮Q彈、嫩滑！！！

他們家的白斬雞超好吃的〜跟一般外面的白斬雞吃起來的口感完全不同，連雞胸肉的部位都是嫩而多汁， 好好吃唷！

【桂竹筍】

感覺雞油完全燉煮到桂竹筍內，香氣十足

桂竹筍的口感又很嫩不會太老，吃起來格外鮮甜！

【剝皮辣椒排骨】

可以品嘗到剝皮辣椒的鮮、辣、甜〜

剝皮辣椒的溫和微辣，帶出排骨及竹筍的自然鮮甜，熬成一鍋精華滿滿的湯，香辣甘甜好開胃，喝了好過癮！

【當季青菜】

小白菜口感脆嫩，味道也是剛剛好，香味中帶著小白菜淡淡的甜

【龍鬚菜】

來自高海拔的高山龍鬚菜難怪是人人都喜歡的蔬菜，其口感爽脆鮮甜，讓人愛不釋手

龍鬚菜鮮嫩不柴，脆口鮮甜超美味

【手工小饅頭】

小饅頭好療癒！

來到陽明山餐廳吃放山雞就是要配小饅頭啊〜

手工做的饅頭，吃起來的感覺是特別有嚼勁，會越咬越香的口感，淡淡的香甜，融在嘴裡，完全不膩口

【山藥卷】

濃郁綿密的香甜山藥泥裹上酥脆細緻的網狀外衣，外皮酥脆內餡甜而不膩

【豬腳麵線】

透過獨家秘方熬煮而成的紅燒滷汁，厚實大塊的豬腳，吸附滿有香氣的滷汁，與麵線一起拌著吃

豬腳很大一塊又不好啃，滷得通透，膠質很多、皮很Q，口感不會油膩，醬料也都有入味，配麵線超涮嘴

份量十足的麵線有滷汁陪襯很有滋味，稀哩呼嚕就吃光了〜

小珊珊碎碎念：

老闆娘雖然很忙卻十分親切，自己也養了一隻柴犬和惡霸，對毛孩疼愛有加，友善層度滿分沒有得挑！

她們家的白斬雞太驚艷了啊 〜又彈又甜又多汁，超級好吃！

陽明山隱藏不少厲害的美食餐廳，除了賞花外還要吃土雞呀，又多了一間餐廳可以選擇啦

【Info】

陽明山竹子湖杉木林餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路55之12號

營業時間：10:30～18:00 (週四公休)

預約專線：02-28617159 / 0932079566

粉絲專頁：陽明山竹子湖杉木林餐廳

官網：陽明山竹子湖杉木林餐廳

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