陽明山美食土雞推薦這家松竹園土雞城，陽明山上的必比登土雞城是這一家松竹園，但網路評價真的很兩極，我看必比登已經快變成反指標了，沒吃過也不能直接下定論，這天找了三五好友來吃看看，嗯～～我下次還是去青菜園好了

松竹園土雞城｜交通方式&停車資訊

松竹園的交通建議自行開車來，店家有自備很大的停車場，搭公車在劍潭捷運站搭乘303號公車，至「菁山里三」下車走五分鐘

在入口處的對面有一個養雞場，聽說松竹園土雞城的土雞都是自己養，看來所言不假

門口處就有必比登推薦的牌子，松竹園佈置的還蠻有中式禪風的，迎賓大道是用竹林構築而成，畢竟是必比登推薦，門面就先贏一半，接著店員會幫顧客帶位，假日用餐時段會建議先訂位唷

松竹園的用餐環境有點陽春，跟入口的竹林禪風有點不搭，要是多人聚餐還有包廂可以選，都平日下午一點了，用餐的人潮還是很多

用餐有免費的熱茶可以享用，茶包是自己拿來泡，無限量提供，重點還不收服務費，真的可以給他拍拍手

松竹園土雞城｜菜單&價目表

松竹園2022菜單最新價位，必點白斬古早雞和脆皮雞，其他就隨便點吧，對了，消費滿一千元就送一籠小饅頭，有辣椒符號的菜色，無法做不辣

松竹園土雞城｜推薦土雞菜色

上菜速度蠻快的，值得表揚一下，價位算是中價位，但料理的份量都不多，除了土雞都很大盤外，其他大概都是快炒店的份量

見面先來一籠小饅頭，用送的也沒什麼好嫌的，饅頭有黑糖、地瓜跟芋頭口味，吃起來有淡淡的甜味口感鬆軟

黃金脆皮雞，不用考慮直接點就對了！松竹園的黃金脆皮雞非常好吃，是先用獨門中藥醃漬後再淋上麥芽，再用150度小火烤個1小時，外皮又酥又脆吃起來超香，烤那麼久肉質完全不會感覺到柴，沾上胡椒粉一起吃，更讚！

白斬古早雞，乍看之下真的很漂亮，黃澄澄的雞皮，雞肉看起來相當白皙又誘人，賣相絕對有90分以上，份量也很夠，但仔細看還是有瑕疵，ㄟ～那個雞皮上的雞毛沒拔乾淨，幾乎每一塊雞肉都有雞毛可以拔…

松竹園雞肉有點柴，而且蠻油，盤底都是油，邊吃要邊看有沒有雞毛蠻麻煩的，毛沒處理乾淨真的是蠻大的敗筆，但他們家的蒜頭醬油算好吃的

炒混蛋，看起來就是很重口味的料理，口感上像是油炸後再煎過，蛋香一整個突出，邊緣吃起來也很脆，但就是太鹹了一點，如果蛋黃半熟應該會更好吃

炒高麗菜，高麗菜沒有用太多調味只簡單清炒，味道上很清甜，咬起來也很脆口，清爽好吃

芋頭捲，這個超好吃，好像是用土司包捲芋泥，兩邊用芝麻封口下去油炸，麵包有夠酥脆不油膩，芋泥甜香濃郁，必點！

吃過松竹園後是覺得還行啦，印象較深的是脆皮雞跟芋頭捲，其他的表現則是中規中矩，但畢竟是必比登推薦，來之前期望值過大，如果一些小細節能多注意應該就更好了

松竹園

地址：台北市士林區永公路546號

電話：(02)2861-6261

營業時間：11:30-20:30

松竹園FB

交通資訊

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