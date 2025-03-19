你知道在淡水有一個超級好拍照的私房景點嗎！這家對於愛拍照的朋友們來說真的太優秀啦～～位於淡水天元宮附近的 Binma Area 134 同時是 咖啡廳、攝影基地、活動場地租借 的地方，佔地千坪攝影棚太好拍～不管是婚紗攝影、動態MV 、 平面人像、商業拍攝都超好取景，就連五月天的mv都是在這裡拍的呢！

Binma Area 134 咖啡廳環境

Binma在半山腰處，開太快會滿容易錯過的，但你只要記得外面有辛普森家庭的媽媽美枝就是了！一旁有停車場可以拍照

全家人都在Binma Area迎接你！他們都很大隻可以坐在旁邊一起拍照

小可惜霸子是倒掛的無法合照哈哈

英雄迷也可以搶拍綠巨人浩克！停車場還有蜘蛛人跟索爾～

下午茶的戶外區也很好拍照，但正值暑假炎熱的天氣我就沒在這裡多停留了，還是趕緊進去室內實在

推開門馬上看到新世界！裡面也太可愛了吧～裝潢超用心，每處都有不同的小細節與風格～令人相當喜愛，就算沒有到旁邊攝影棚，光是咖啡廳本身也夠好拍了呢！

整個座位區還滿大滿寬敞的

隨手一拍都很漂亮

Binma Area 134 餐點

招牌Bin果茶$220

很厲害的水果茶！上面居然直接放了一支鳳梨冰棒！裡面還有百香果、蘋果等等配料，來此必點的招牌飲品！

BINMA冰滴咖啡$280

喜歡喝冰滴咖啡的人必點！喝起來偏酸有層次，入口會有巧克力香與果香～很清爽解膩！很貼心的還附了牛奶，但個人覺得還是喝純的比較好喝！

香香鴨披薩$300

經典的窯烤披薩，皮有Q度麵香很夠～上層的焗烤起司鴨肉都還算不錯！

紅醬牛肉千層麵$380

番茄肉醬的味道濃郁～千層麵也好吃！

鳥語花香$350

吸睛可愛的甜點組合，有抹茶紅豆千層跟香草冰淇淋～口味上中規中矩，但旁邊的鸚鵡很可愛～想拍照可以點！鸚鵡還會說話！

夏季冰品-Binma香蕉船

還有這次的夏季限定冰品！是你記憶中的味道～復古美事風情香甜香蕉搭配薄荷、香草、巧克力的冰品，讓人一吃彷彿回到那個純真時代！ 販售日期只到9/13喔！

Binma Area 134 千坪攝影棚

除了下午茶外，還幫大家開箱隔壁的攝影棚，佔地千坪真的超寬敞超級大，第一次來這種棚拍場地超級驚豔，入口處有擺設一本婚紗，專業的拍起來超級漂亮～～看看接下來的照片，這都還不是全部呢！只能等大家自行去探索了！

一進門就會看到鋼琴、時鐘、花朵的裝飾，還有相當典雅的沙發與挑高空間與牆面，適合拍婚紗的～

彷彿來到中世紀的城堡之中

光門口的第一個景就能拍很久了

在來這邊也是我很喜歡的一個不景，皇室宮廷的書房阿～

這鋼琴真的可以彈XD但我就是拍拍照過癮一下

接著這區域比較懷舊、MV風格，我喜歡白布透光的氛圍感

除了西式的沙發，也還有中式典雅的龍椅窗花的布景，感覺很適合穿著旗袍來拍照！

有著一顆白色花的大樹，拍起來非常有韓劇感！！很推薦，這面特別放了沙發跟傳統木椅，可以拍出不同的氛圍

再來就來到IG超多人打卡的復古美式風格的點啦！

直接給你一台復古車！而且這台還特大XD，看到滿多專業攝影都會請模特直接坐引擎蓋拍照，旁邊的倉庫風格也超有氣氛，這區很適合穿美式工裝、校園風格呢！

穿過車庫～最後面有一區戶外森林感的空間，居然還有旋轉樓梯，這裡也是相當好拍照

另外，在車庫的另一側，有一個門進去也是完全不同的世界！是可愛復古的美式校園風，這個景很適合來顆美式漢堡

以上就是千坪攝影棚的開箱啦～突然很希望Binma可以找服裝租借的廠商直接進駐哈哈哈，真的太好拍！其實還有很多小景我沒有拍到，真的拍不完啦～還有包含有一面全白的攝影棚，就等著大家來開箱拍照囉！

Binma Area 134 店家資訊

地址： 251新北市淡水區北新路三段134號

營業時間：

星期五 11:00–19:00 星期六 11:00–19:00 星期日 11:00–19:00 星期一 11:00–19:00 星期二 11:00–19:00 星期三 11:00–19:00 星期四 11:00–19:00

電話號碼： 02 2623 6351

預約: inline.app

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