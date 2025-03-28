為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 清明掃墓禁忌一次看懂！供品水果 淨身步驟 祭祖時間 適合服裝全攻略。

清明掃墓禁忌一次看懂！供品水果 淨身步驟 祭祖時間 適合服裝全攻略。

清明連假 清明禁忌 清明習俗
2025-03-28 08:27:00 文字：編輯 李維唐 圖片：ai生成、台北霞海城隍廟民俗專家
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

清明節即將到來，這是許多家庭團聚、返鄉掃墓祭祖的重要時刻。每年這個時節，不少人會帶著敬意前往墓地或納骨塔緬懷先人，但你是否知道，清明掃墓其實藏著不少民俗講究與禁忌，不論是從掃墓後的淨身方式到供品的選擇，甚至是行為舉止，都有傳統智慧值得我們了解。窩客島帶你深入探討這些習俗，讓你在祭祖時既能表達心意，又能避開潛在的忌諱。

▲清明掃墓禁忌一次看懂！供品水果 淨身步驟 祭祖時間 適合服裝全攻略 / ai生成提供 WalkerLand窩客島整理


掃墓後別急著回家 專家教你這樣做

掃墓結束後，不少人習慣直接返家，但民俗專家卻提醒，最好不要這麼做。傳統觀念認為，墓地屬於陰氣較重的地方，掃墓時可能不小心沾染上不好的「氣」。台北霞海城隍廟民俗專家建議，掃墓後不妨先到人潮聚集的場所，例如百貨公司或傳統市場走一走，讓陽氣中和身上的晦氣。若時間允許，也可以到附近的宮廟拜拜，祈求平安再回家。這樣的做法在民間流傳已久，目的是讓身心恢復平衡，避免將墓地的氣場帶回家中。


淨符淨身有講究 步驟不能馬虎

為了進一步去除穢氣，許多人會使用淨符進行淨身。在傳統方法是先準備艾草、抹草或芙蓉，加入水煮沸後，再混入冷的自來水調成溫水。接著將草撈出丟棄，把淨符燒成灰燼後放入碗中，倒入剛才調好的溫水攪拌均勻。用一條乾淨毛巾浸入這碗水，稍微擰乾後，從頭部開始擦拭，依序到臉部、前胸、後背，最後是手腳，務必由上往下進行。如果覺得步驟繁瑣，也可以簡化流程，直接用煮沸的水和自來水調成所謂的「陰陽水」，再加入燒化的淨符擦拭即可。不過要注意，這水必須當場使用，冷掉或隔天再用都失去效果，有人問能否裝進噴瓶隨身攜帶，專家直言這樣只是多此一舉，毫無意義。


供品水果鮮花有禁忌 別隨手拿

祭拜時的供品也有講究，不是隨手拿些水果鮮花就能上桌。民俗中，有些水果因諧音或象徵被視為禁忌。例如香蕉、李子、梨子和鳳梨，台語念起來像「招你來旺」，被認為不吉利。整串的水果如葡萄、荔枝或龍眼也有忌諱，因為象徵「整串不詳」，讓人聯想到不好的寓意。此外，像蓮霧這樣中空的水果也不適合，因為空心被解讀為「無心祭拜」，對先人不敬。鮮花方面，命理老師蔡上機指出，帶刺的玫瑰或薔薇最好避免，因為刺有擋煞作用，用在祭拜時可能阻擋好運，若真的想用，記得先去刺再供奉。


墓地行為要注意 言語舉止別失禮

在墓地或納骨塔祭祖時，行為舉止同樣重要。家人相聚難免想聊聊天，但若音量過大，不僅影響其他掃墓民眾，也可能被視為對先人不敬。帶小孩的家長更要特別注意，若孩子在墓地嬉鬧奔跑，應立刻制止，避免觸犯禁忌。此外，言語上也有規矩，例如避免嘻笑怒罵或非議先人，更不能隨地便溺，否則民俗認為容易招來不好的東西，甚至影響自身運勢。在納骨塔祭拜時，還要小心別誤碰他人塔位，以免失禮。

▲在墓地或納骨塔祭祖時，行為舉止同樣重要 / ai生成提供 WalkerLand窩客島整理


招呼先人別喊全名 這些人不宜掃墓

提到招呼先人，民俗上也有細膩的講究。掃墓時若需呼喚親人，切忌直接喊全名，因為傳統認為這樣容易「被跟」。長輩通常會用小名或乳名代替，若在納骨塔內，則建議用「稱謂加姓名」，例如「阿公李某某」，既明確又安全。此外，有些特定族群最好避免掃墓，例如準備結婚或新婚的人，因為喜事帶來的陽氣與墓地的陰氣相沖，可能影響感情運。孕婦和經期中的女性也應避開，因身體狀況較虛弱，不適合接觸祭祀場合。六歲以下的孩子和八十歲以上的長者同樣不宜前往，前者陽氣不足易受干擾，後者則因年紀大磁場較弱，掃墓後可能感到不適。


服裝時間有規矩 回家後別忘淨身

服裝方面，掃墓時應以低調為主。亮色或暴露的衣服不適合，建議穿著深色、樸素的服飾，並避免佩戴過多飾品，以示尊重。時間選擇也很關鍵，最佳掃墓時段是上午五點到七點，若無法早起，也盡量在下午三點前完成。過了三點，陽氣漸弱、陰氣上升，不利祭拜。此外，掃墓前不宜吃太飽，以免顯得不夠虔誠，但也不必空腹，若肚子餓，可先吃點素食墊胃，祭祖後再好好用餐。回到家後，淨身仍是不可忽略的步驟。將穿去的衣物全部清洗晾乾，鞋子也要刷洗乾淨，然後洗個澡，讓身心徹底清爽，象徵甩掉晦氣。


拍照留念要謹慎 祭祖順序隨心意

掃墓時若想拍照留念，務必謹慎，亂拍不僅可能帶來壞運，還可能不小心拍到他人墓地，招來不必要的麻煩。祭祖順序則依家庭習慣而定，傳統上從父母開始，再按長幼次序進行，但現代人多半簡化，只要心存敬意即可。清明掃墓不僅是緬懷先人，更是文化傳承的一部分。這些民俗禁忌與做法，背後蘊含著對自然的敬畏與對祖先的尊重。只要用心準備、注意細節，就能讓這趟祭祖之旅既平安又順利。

▲祭祖順序則依家庭習慣而定，傳統上從父母開始，再按長幼次序進行，但現代人多半簡化，只要心存敬意即可 / ai生成提供 WalkerLand窩客島整理


 

清明掃墓全注意事項總整理清單

掃墓前與進行中注意事項

掃完墓後先轉去人多場所或宮廟再回家
淨符應以正確方式使用，勿重複或隔夜
供品避免使用「蕉李梨旺來」等水果
避免使用中空水果與整串水果供奉
鮮花需去除刺再使用
現場避免喧嘩、嘻笑、批評、亂跑
避免直呼先人全名
建議使用稱謂＋姓名方式招呼祖靈
穿著以暗色、素雅為主
掃墓時間建議上午完成，午後三點前結束
可進食但建議選擇素食、少量為主
避免在墓地拍照或錄影
祭祖順序可視家庭習慣調整

不宜掃墓對象

準新郎新娘與新婚夫妻
懷孕與經期中的女性
六歲以下小孩
八十歲以上長者

掃墓後注意事項

回家後立即洗澡、洗衣、清洗鞋子
將全身換洗乾淨象徵除穢氣

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！
 Viki玩樂日記
2025兒童節免費景點推薦 全台親子活動 特色展覽 市集，連假玩不完一次掌握。
 編輯 黃楚甯
台南228連假最強行程推薦！燈會、溫泉、花海、採草莓6大攻略一次看。
 編輯 李維唐
吃。台南市。美食|中西區 。「狂一鍋酸菜魚-台南中山店」台南最時尚酸菜魚專門店，還沒開賣就滿滿排隊人潮 集團籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮 不用特別北上 南臺灣也吃得到啦！
 高樂天
【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境低調不失華麗是熱門台北約會餐廳首選！~訂位說出「來如詩，躲一下」 即招待一份法式脆薯
 豺狼做料理
推薦商品
keyboard_arrow_up