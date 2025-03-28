清明節即將到來，這是許多家庭團聚、返鄉掃墓祭祖的重要時刻。每年這個時節，不少人會帶著敬意前往墓地或納骨塔緬懷先人，但你是否知道，清明掃墓其實藏著不少民俗講究與禁忌，不論是從掃墓後的淨身方式到供品的選擇，甚至是行為舉止，都有傳統智慧值得我們了解。窩客島帶你深入探討這些習俗，讓你在祭祖時既能表達心意，又能避開潛在的忌諱。



▲清明掃墓禁忌一次看懂！供品水果 淨身步驟 祭祖時間 適合服裝全攻略 / ai生成提供 WalkerLand窩客島整理



掃墓後別急著回家 專家教你這樣做

掃墓結束後，不少人習慣直接返家，但民俗專家卻提醒，最好不要這麼做。傳統觀念認為，墓地屬於陰氣較重的地方，掃墓時可能不小心沾染上不好的「氣」。台北霞海城隍廟民俗專家建議，掃墓後不妨先到人潮聚集的場所，例如百貨公司或傳統市場走一走，讓陽氣中和身上的晦氣。若時間允許，也可以到附近的宮廟拜拜，祈求平安再回家。這樣的做法在民間流傳已久，目的是讓身心恢復平衡，避免將墓地的氣場帶回家中。



淨符淨身有講究 步驟不能馬虎

為了進一步去除穢氣，許多人會使用淨符進行淨身。在傳統方法是先準備艾草、抹草或芙蓉，加入水煮沸後，再混入冷的自來水調成溫水。接著將草撈出丟棄，把淨符燒成灰燼後放入碗中，倒入剛才調好的溫水攪拌均勻。用一條乾淨毛巾浸入這碗水，稍微擰乾後，從頭部開始擦拭，依序到臉部、前胸、後背，最後是手腳，務必由上往下進行。如果覺得步驟繁瑣，也可以簡化流程，直接用煮沸的水和自來水調成所謂的「陰陽水」，再加入燒化的淨符擦拭即可。不過要注意，這水必須當場使用，冷掉或隔天再用都失去效果，有人問能否裝進噴瓶隨身攜帶，專家直言這樣只是多此一舉，毫無意義。



供品水果鮮花有禁忌 別隨手拿

祭拜時的供品也有講究，不是隨手拿些水果鮮花就能上桌。民俗中，有些水果因諧音或象徵被視為禁忌。例如香蕉、李子、梨子和鳳梨，台語念起來像「招你來旺」，被認為不吉利。整串的水果如葡萄、荔枝或龍眼也有忌諱，因為象徵「整串不詳」，讓人聯想到不好的寓意。此外，像蓮霧這樣中空的水果也不適合，因為空心被解讀為「無心祭拜」，對先人不敬。鮮花方面，命理老師蔡上機指出，帶刺的玫瑰或薔薇最好避免，因為刺有擋煞作用，用在祭拜時可能阻擋好運，若真的想用，記得先去刺再供奉。



墓地行為要注意 言語舉止別失禮

在墓地或納骨塔祭祖時，行為舉止同樣重要。家人相聚難免想聊聊天，但若音量過大，不僅影響其他掃墓民眾，也可能被視為對先人不敬。帶小孩的家長更要特別注意，若孩子在墓地嬉鬧奔跑，應立刻制止，避免觸犯禁忌。此外，言語上也有規矩，例如避免嘻笑怒罵或非議先人，更不能隨地便溺，否則民俗認為容易招來不好的東西，甚至影響自身運勢。在納骨塔祭拜時，還要小心別誤碰他人塔位，以免失禮。



▲在墓地或納骨塔祭祖時，行為舉止同樣重要 / ai生成提供 WalkerLand窩客島整理



招呼先人別喊全名 這些人不宜掃墓

提到招呼先人，民俗上也有細膩的講究。掃墓時若需呼喚親人，切忌直接喊全名，因為傳統認為這樣容易「被跟」。長輩通常會用小名或乳名代替，若在納骨塔內，則建議用「稱謂加姓名」，例如「阿公李某某」，既明確又安全。此外，有些特定族群最好避免掃墓，例如準備結婚或新婚的人，因為喜事帶來的陽氣與墓地的陰氣相沖，可能影響感情運。孕婦和經期中的女性也應避開，因身體狀況較虛弱，不適合接觸祭祀場合。六歲以下的孩子和八十歲以上的長者同樣不宜前往，前者陽氣不足易受干擾，後者則因年紀大磁場較弱，掃墓後可能感到不適。



服裝時間有規矩 回家後別忘淨身

服裝方面，掃墓時應以低調為主。亮色或暴露的衣服不適合，建議穿著深色、樸素的服飾，並避免佩戴過多飾品，以示尊重。時間選擇也很關鍵，最佳掃墓時段是上午五點到七點，若無法早起，也盡量在下午三點前完成。過了三點，陽氣漸弱、陰氣上升，不利祭拜。此外，掃墓前不宜吃太飽，以免顯得不夠虔誠，但也不必空腹，若肚子餓，可先吃點素食墊胃，祭祖後再好好用餐。回到家後，淨身仍是不可忽略的步驟。將穿去的衣物全部清洗晾乾，鞋子也要刷洗乾淨，然後洗個澡，讓身心徹底清爽，象徵甩掉晦氣。



拍照留念要謹慎 祭祖順序隨心意

掃墓時若想拍照留念，務必謹慎，亂拍不僅可能帶來壞運，還可能不小心拍到他人墓地，招來不必要的麻煩。祭祖順序則依家庭習慣而定，傳統上從父母開始，再按長幼次序進行，但現代人多半簡化，只要心存敬意即可。清明掃墓不僅是緬懷先人，更是文化傳承的一部分。這些民俗禁忌與做法，背後蘊含著對自然的敬畏與對祖先的尊重。只要用心準備、注意細節，就能讓這趟祭祖之旅既平安又順利。



▲祭祖順序則依家庭習慣而定，傳統上從父母開始，再按長幼次序進行，但現代人多半簡化，只要心存敬意即可 / ai生成提供 WalkerLand窩客島整理





清明掃墓全注意事項總整理清單

掃墓前與進行中注意事項

掃完墓後先轉去人多場所或宮廟再回家

淨符應以正確方式使用，勿重複或隔夜

供品避免使用「蕉李梨旺來」等水果

避免使用中空水果與整串水果供奉

鮮花需去除刺再使用

現場避免喧嘩、嘻笑、批評、亂跑

避免直呼先人全名

建議使用稱謂＋姓名方式招呼祖靈

穿著以暗色、素雅為主

掃墓時間建議上午完成，午後三點前結束

可進食但建議選擇素食、少量為主

避免在墓地拍照或錄影

祭祖順序可視家庭習慣調整

不宜掃墓對象

準新郎新娘與新婚夫妻

懷孕與經期中的女性

六歲以下小孩

八十歲以上長者

掃墓後注意事項

回家後立即洗澡、洗衣、清洗鞋子

將全身換洗乾淨象徵除穢氣