現在經營速食業，不來一些聯名活動，真的很容易被消費者忘記！台灣在地速食「頂呱呱」2025春季限定聯名，不只是好吃、更要讓粉絲好看。特別攜手台灣潮流眼鏡「KlassiC.」，推出話題十足的「莓開玩笑」藍莓主題聯名活動，從餐點到周邊商品，打造出專屬頂呱呱的創意與台式幽默，「頂呱呱KlassiC聯名」以藍莓為主題，注入色彩與趣味，不只是看的美味、更讓年輕族群穿出獨特潮流台風。



▲頂呱呱 X KlassiC.「莓開玩笑」！藍莓優格雪泥 呱呱包 限定周邊一次看 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理



頂呱呱藍莓新品於4月1日至4月15日限定上市，全台頂呱呱門市同步開賣，特別推出「藍莓優格雪泥」與「莓開玩笑聯名餐」。頂呱呱將藍莓的酸甜與優格的滑順完美融合，創作出酸甜平衡、冰涼沁爽的藍莓優格雪泥，讓人一口接一口。聯名餐則一次囊括頂呱呱人氣的呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，再搭配藍莓優格雪泥，輕鬆享受鹹甜交織的美味組合，打造期間限定的頂呱呱聯名餐。頂呱呱忠孝旗艦店更限定推出「藍莓吉拿棒組」及「藍莓紫薯薯條組」，搭配藍莓醬沾著吃，酸甜滋味滿溢，每一口都讓人驚呼「莓開眼笑」。



▲頂呱呱忠孝旗艦店更限定推出「藍莓吉拿棒組」及「藍莓紫薯薯條組」，搭配藍莓醬沾著吃，酸甜滋味滿溢，每一口都讓人驚呼「莓開眼笑」 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理

除了頂呱呱餐點大升級，「KlassiC. x 頂呱呱聯名周邊」也同步登場，於頂呱呱指定門市與全台KlassiC.門市限量開賣。聯名設計以「Mr.TKK-阿勇」變身潮流潮人為主軸，推出「頂呱呱聯名T-shirt」、「頂呱呱聯名購物袋」及「頂呱呱聯名杯墊」，更結合視力表元素，創造台式潮流感。▲聯名設計以「Mr.TKK-阿勇」變身潮流潮人為主軸，推出「頂呱呱聯名T-shirt」、「頂呱呱聯名購物袋」及「頂呱呱聯名杯墊」 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理同峙，只要於六間頂呱呱指定門市，包括頂呱呱忠孝旗艦店、頂呱呱西門店、頂呱呱北車微風店、頂呱呱公館店、台中頂呱呱文心秀泰店及台中頂呱呱學士店，購買「莓開玩笑聯名餐」，即可獲得「KlassiC. x 頂呱呱眼鏡布」一份，數量有限送完為止，粉絲務必把握機會。▲購買「莓開玩笑聯名餐」，即可獲得「KlassiC. x 頂呱呱眼鏡布」一份，數量有限送完為止 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理活動期間頂呱呱還加碼推出多重優惠，只要於活動門市購買任一頂呱呱聯名餐，即贈送「KlassiC. 100元現金抵用券」，更能於全台KlassiC.眼鏡門市獲得「藍莓優格雪泥第二杯半價電子優惠券」，結合美食與購物好康一次到位。四月連假期間，頂呱呱更與知名音樂酒吧WTNC合作，4月4日至4月5日兩天限定，現場打卡即可享WTNC調酒免費招待，再加碼點兩杯酒就送頂呱呱餐點，聯名主題餐車也將現身WTNC，邀請消費者徹夜暢玩，盡情享受頂呱呱藍莓聯名限定派對。▲聯名設計以「Mr.TKK-阿勇」變身潮流潮人為主軸，推出「頂呱呱聯名T-shirt」、「頂呱呱聯名購物袋」及「頂呱呱聯名杯墊」 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理▲聯名設計以「Mr.TKK-阿勇」變身潮流潮人為主軸，推出「頂呱呱聯名T-shirt」、「頂呱呱聯名購物袋」及「頂呱呱聯名杯墊」 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理

頂呱呱X KlassiC.「莓開玩笑」聯名活動

活動期間：2025年4月1日（二）至2025年4月15日（二）

聯名餐點＆新品

藍莓優格雪泥

售價：中杯75元、大杯95元

任一超值套餐可加價升級：中杯＋40元、大杯＋60元



莓開玩笑聯名餐（原價269元，特價199元）

內容：呱呱包1個＋原味炸雞1塊＋波浪薯條1份＋藍莓優格雪泥（中杯）1杯



忠孝旗艦店限定

藍莓吉拿棒組 原價95元

藍莓紫薯薯條組 原價90元



頂呱呱聯名餐贈品

購買聯名餐即贈「KlassiC. 100元現金抵用券」

數量有限，送完為止



KlassiC.消費優惠

於全台KlassiC.門市任一消費，即贈「藍莓優格雪泥第二杯半價電子優惠券」



聯名商品可以這樣吃更有趣、更有味道