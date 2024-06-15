為了提高國人前往花蓮旅遊的意願，交通部推出花蓮國旅補助方案，從六月至九月期間，國人在周一至周四入住花蓮的合格旅宿時，可以獲得每房每晚1,000元的補助；而在周五至周日則提供每房每晚500元的補助。此外，花蓮縣政府則是推出了「2024永續遊花蓮獎勵方案」，不論海內外旅客只要到花蓮旅遊都可以參加抽獎活動，並且參與特定環保活動（如海灘清潔、植樹等）的遊客給予小禮品或折扣等。
此外，文化部自6/8起推出「文化幣花蓮限定，擴大加碼1200點」，符合今年領取文化幣資格的16-22歲青年到花蓮，即可再領取1200點文化幣，在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。同時，加碼的文化幣不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點，以及消費滿200點抽獎等優惠。
同時花蓮各家飯店業者也同步推出住房優惠，其中理想大地打造寵物友善環境，並對政府推出的國旅補助計畫，提供六月份入住的第二隻毛孩免費入住優惠，以及最高$1,000的回饋金。結合花蓮旅遊補助和「2024永續遊花蓮獎勵方案」，旅客在享受與毛孩的歡樂時光的同時，還可以享受到更多的旅遊經濟優惠，讓每一次的旅行都留下美好的回憶。
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同時，瑞穗天合國際觀光酒店配合交通部觀光署的旅遊補助方案，推出「快樂加倍住房優惠」專案，有效期至2024年9月30日。此專案價格從官網10,000元起+10%，針對平日入住提供每人每晚1,000元補助，假日則為每人每晚500元。進一步，酒店使用新台幣放大術，讓補助金額翻倍使用，並升等入住家庭房。雙人一泊二食的補貼折價後僅需8,900元起，並附加多重好禮，讓旅客的快樂倍增。
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最後，福容大飯店花蓮店也不落人後，推出「你的補助我來放大！加贈3,000大禮包」專案，即日起至12/30，只要加入享福卡會員，兩人成行即可入住市景客房，享受專案優惠價4,500元（不含早餐），並享有買一晚送一晚的超值優惠。搭配國旅補助，每人每晚最低花費可至625起，週五到週日還不加價，每日限量六間，優惠期至2024年8月31日止。
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2024花蓮國旅補助
補助辦法：六月至九月期間，旅客在周一至周四入住花蓮的合格旅宿時，可以獲得每房每晚$1,000的補助；而在周五至周日則提供每房每晚$500的補助。
活動官網：https://gostayeast.tad.gov.tw/
2024文化幣挺花蓮振興
補助辦法：自6月8日起，「文化幣花蓮限定，擴大加碼1200點」，符合今年領取文化幣資格的16-22歲青年到花蓮，即可再領取1200點文化幣，專屬使用於花蓮地區藝文消費。
活動官網：https://walkr.tw/OTreI84q
2024永續遊花蓮獎勵方案
活動辦法：提供住宿補助，還設有抽獎機會，讓旅客在享受自然美景和地方特色的同時，也有機會獲得額外的獎勵。
活動官網：https://hltrip.tw/self/