理想大地為花東地區首選的友善寵物飯店，致力於為毛孩家庭提供完美的住宿體驗。飯店內設有專為毛孩打造的島區獨棟別墅，並擁有專屬的「Petland_寵物樂園」。這片達500坪的戶外活動區，不僅環境綠意盎然，還設有戲水池、涵洞、跳台及造型沙坑等豐富的體能設施，讓毛孩能夠在此盡情奔跑和玩耍，享受與主人相同的五星級假期。
理想大地「毛孩旅行趣」寵物住宿專案深受毛家庭的喜愛，提供2大1毛孩的住宿方案，價格每晚起於$8,470。客房內裝潢以西班牙風格為主題，並提供迎賓小品、暖心奉茶等服務。毛爸媽可選擇享用里拉自助早餐或在房間內享用美式早餐，而毛孩則提供專用乾糧。此外，專案還包括毛孩專船服務及飯店免費活動設施使用。
在配套設施方面，理想大地為毛孩準備了全面的專屬備品，如寵物床、毛墊、寵物毛巾、洗毛精等，確保毛孩能享受舒適的住宿環境。特別的是，六月期間入住還將贈送與「APOMAN」合作的寢具驅蟎噴霧一瓶，進一步保障毛孩的健康。
此外，理想大地也積極參與政府推出的國旅補助計畫，提供六月份入住的第二隻毛孩免費入住優惠，以及最高$1,000的回饋金。結合花蓮旅遊補助和「2024永續遊花蓮獎勵方案」，旅客在享受與毛孩的歡樂時光的同時，還可以享受到更多的旅遊經濟優惠，讓每一次的旅行都留下美好的回憶。
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理想大地
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