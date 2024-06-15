瑞穗天合國際觀光酒店抓住交通部觀光署的旅遊補助機會，推出「快樂加倍住房優惠」專案，有效期至2024年9月30日。此專案價格從官網10,000元起+10%，針對平日入住提供每人每晚1,000元補助，假日則為每人每晚500元。進一步，酒店使用新台幣放大術，讓補助金額翻倍使用，並升等入住家庭房。雙人一泊二食的補貼折價後僅需8,900元起，並附加多重好禮，讓旅客的快樂倍增。





瑞穗天合國際觀光酒店的加碼優惠包括六重好禮。第一重是依據觀光署補助金額提供雙倍折價；第二重是升等至莊園溫馨家庭房或豪華家庭房，享受更寬敞的歐風室內空間；第三重則是加贈輕食券，升級讓客人享受一泊三食的極致服務。這些優惠讓旅客可以全面放鬆，不需擔心餐食安排，並在酒店內全面享受慢遊的樂趣。





除了基本的住房和餐飲服務，瑞穗天合國際觀光酒店還提供額外的福利。每個房間都會加贈天成文旅商品抵用金200元，並且贈送市集金幣，讓旅客可以在館內的瑞穗市集和歐風市集中選購地方特產或手作藝品。此外，還有SPA課程5折優惠，讓旅客在30分鐘的課程中以優惠價1,200元起，體驗舒緩放鬆的芳療，享受身心的和諧與平衡。





最後，旅客在瑞穗天合國際觀光酒店的住宿體驗將被多種休閒設施所豐富。酒店提供的早餐和晚餐由主廚許創龍獻上，包括多國美食、經典粵菜燒臘和在地鮮蔬，以及融合原民風格的美味佳餚和甜點。此外，旅客還可以無限暢玩包括旋轉木馬、兒童超跑俱樂部和水上樂園等各式休閒設施，享受一次全面的水陸遊樂體驗。



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花蓮瑞穗天合國際觀光酒店快樂加倍優惠

入住期間：即日起至2024年9月30日

預訂方式：官網訂房或電話訂房，天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

優惠價格：雙人平日入住9,000元+10%，旺日入住10,000元+10%，假日入住10,500元+10%，大假日入住11,500元+10%，可再依入住日期申請交通部觀光署補助(平日週一至週四入住每晚補助1,000元，假日週五至週日及國定假日入住每晚補助500元)

觀光署補助經費如用罊將提早停止補助，詳情請依觀光署公告為主，並請盡早使用補助優惠



優惠內容：

1、升等莊園溫馨家庭房或莊園豪華家庭房

2、依專案預訂人數每人加贈輕食券升等一泊三食

3、每房加贈天成文旅商品抵用金200元

4、依專案預訂成人人數加倍贈送市集金幣，僅限於瑞穗市集和歐風市集使用，不可兌換現金，請於入住期間使用完畢，市集視現場天候狀況營業

5、預訂悅華莊SPA課程享5折優惠

6、酒店至瑞穗火車站免費接駁，需事先來電預約：天成飯店集團聯合訂房中心02-8978-6688

7、此專案適用天成飯店集團Cosmos CLUB會員累積





瑞穗天合國際觀光酒店

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話：03-887-6000

官網：https://www.grandcosmos.com.tw

天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688

