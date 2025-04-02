韓國美食魅力擋不住！今年上半年將有四家韓國超人氣美食陸續進軍台北，讓熱愛韓式料理的饕客不出國也能吃到道地韓味。從韓星最愛、米其林推薦的「金豬食堂」韓式烤肉，到韓國廚神白種元開的「香港飯店0410」中華料理，還有弘大超夯的「風川鰻魚」韓式炭烤鰻魚，就連甜點控也有口福，話題可頌「the Truffle Bakery」快閃台北晶華，一秒嚐遍韓國最紅的美食。窩客島這次整理出這次。



▲韓國美食一次來4間！台北新開韓式料理話題店，金豬食堂 白種元香港飯店都有 / WalkerLand窩客島整理提供



▲每日下午兩點到五點，推出限定版「The TRUFFLE BAKERY下午茶」 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北韓式料理新開店：金豬食堂進軍中山站

燒肉控等不及想吃「金豬食堂」，台北地址就開在中山站附近！在韓國首爾擁有極高人氣的韓式烤肉名店「金豬食堂」，不僅是連續六年都榮獲米其林必比登推薦烤肉人氣店，更是韓星BTS、EXO、TWICE等最愛造訪的韓式烤肉，吸引韓國在地人和國外觀光客前去朝聖。如今，將插旗台北中山站周邊，近日眼尖的網友已經發現有悄悄掛上布條，上頭有金豬圖示暗示即將登陸台北，讓路過的民眾都驚喜不已，期待開幕日到來。



詳細報導：金豬食堂台北地址曝光！中山站步行就到，超強韓式烤肉插旗中山區。



▲台北韓式烤肉「金豬食堂 台灣一號店」地址就在中山區 / 金豬食堂IG 提供、WalkerLand窩客島整理



▲人氣韓式烤肉「金豬食堂」插旗中山區，是整棟的用餐空間 / WalkerLand窩客島整理



台北韓式料理新開店：白種元餐廳「香港飯店0410」插旗內湖

白種元餐廳開來台灣了！韓國廚神「白種元」創立多間餐廳品牌，不論韓式、中式，無論速食、烤肉、咖啡通通都有，這次白種元旗下中式料理「香港飯店0410」傳出進駐台灣的消息，店面已經掛上招牌，地址也曝光就在內湖，讓許多鐵粉等不及要朝聖。



詳細報導：白種元餐廳插旗內湖！新開店「香港飯店0410」地址曝光，白種元炸醬麵 炒碼麵推薦必吃。



▲白種元餐廳 香港飯店0410，即將於台北市內湖開幕 / WalkerLand窩客島整理提供



▲白種元餐廳香港飯店0410即將拓點台北，必吃推薦炸醬麵與炒碼麵 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理

台北韓式料理新開店：韓國風川鰻魚插旗台北中山區

韓國必吃烤鰻魚「風川鰻魚」開到台北了！在韓國弘大超超人氣的炭烤鰻魚名店「風川鰻魚」，跨海來台展店，首間店就插旗台北中山區，將不同於日式鰻魚的韓式炭火現烤鰻魚帶到台灣，主打韓式炭火現烤鰻魚、現殺活鰻、專人桌邊代烤三大特色，是全台第一間由韓國人開的韓式烤鰻魚店。如今，終於開到台北讓大家不用遠赴韓國也能輕鬆吃到。



詳細報導：韓國風川鰻魚開到台北了！韓式炭烤鰻魚開幕日 地址首次曝光。



▲ 韓國風川鰻魚開到台北中山區 /部落客 mika 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 韓國風川鰻魚主打韓式炭火現烤鰻魚、現殺活鰻、桌邊代烤特色 /部落客 mika 提供、WalkerLand窩客島整理

台北韓式甜點快閃：the Truffle Bakery甜點店

韓國甜點控必吃清單再加1！韓國人氣甜點the Truffle Bakery甜點店，再度現身台北晶華酒店，帶來兩款在韓國賣到翻的最新力作「可頌塔」和「吐司磚脆餅」。即日起一直到4/24，這兩款超人氣韓國甜點會在晶華酒店一樓的Regent Gift Shop限量販售，不用出國也能立刻品嚐韓國最新的甜點流行，甜點控的台北必吃甜點。



詳細報導： 台北甜點美食再加1！晶華推出可頌塔和吐司磚脆餅，聯手韓國人氣甜點the Truffle Bakery。



▲the Truffle Bakery把招牌紙巾吐司切成方塊，經過特別的低溫烘烤處理，讓原本柔軟的吐司變得又香又脆 / 台北晶華酒店提供、WalkerLand窩客島整理







韓國來台韓式料理名店 還有話題新開店推薦