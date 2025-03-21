韓國必吃烤鰻魚「風川鰻魚」開到台北了！在韓國弘大超超人氣的炭烤鰻魚名店「風川鰻魚」，跨海來台展店，首間店就插旗台北中山區，將不同於日式鰻魚的韓式炭火現烤鰻魚帶到台灣，主打韓式炭火現烤鰻魚、現殺活鰻、專人桌邊代烤三大特色，是全台第一間由韓國人開的韓式烤鰻魚店。如今，終於開到台北讓大家不用遠赴韓國也能輕鬆吃到。



▲ 韓國風川鰻魚開到台北中山區 /部落客 mika 提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 韓國風川鰻魚主打韓式炭火現烤鰻魚、現殺活鰻、桌邊代烤特色 /部落客 mika 提供、WalkerLand窩客島整理

台北風川鰻魚 韓式烤鰻魚專賣店

全台首間「風川鰻魚」目前已經空鋯預計將在4/1正式開幕，店觀招牌已經掛上去，其地址就位在松江南京站周邊。韓式烤鰻與常見日式蒲燒不同，是使用白燒鰻魚的方式呈現，選用新鮮活鰻以炭火烤至金黃酥脆，只用少量鹽巴調味，「不刷醬」強調的是鰻魚原始的油香與肉質的彈嫩清甜。▲ 韓國風川鰻魚台灣一號店預計 4/1 開幕 /部落客 mika 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 韓國風川鰻魚為白燒鰻，選用新鮮活鰻以炭火烤至金黃酥脆 /部落客 mika 提供、WalkerLand窩客島整理建議第一口先不沾醬，搭配薑絲或韭菜，清爽不膩且毫無腥味，口感緊實Q彈，魚香滿滿。喜歡重口味的話，再搭配店家特製沾醬、辣韭菜或小菜，吃法更多元、更下飯。韓式烤鰻魚的魅力在於簡單卻層次豐富，從第一口原味到自由搭配，每種吃法都讓人驚喜，勢必成為台北中山區的新排隊名店。▲ 韓國風川鰻魚插旗台北中山區 /風川鰻魚IG 提供、WalkerLand窩客島整理▲ 韓國風川鰻魚插旗台北中山區 /風川鰻魚IG 提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日：預計2025/4/1

地址：台北市中山區吉林路26巷13號



風川鰻魚訂位

圖片來源：韓國首爾｜ 風川鰻魚 弘大店



