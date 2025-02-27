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金豬食堂台北地址曝光！中山站步行就到，超強韓式烤肉插旗中山區。

新開店 中山區 烤肉 金豬食堂 more
2025-02-27 19:14:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：金豬食堂IG
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編輯 鄭雅之

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燒肉控等不及想吃「金豬食堂」，台北地址就開在中山站附近！在韓國首爾擁有極高人氣的韓式烤肉名店「金豬食堂」，不僅是連續六年都榮獲米其林必比登推薦烤肉人氣店，更是韓星BTS、EXO、TWICE等最愛造訪的韓式烤肉，吸引韓國在地人和國外觀光客前去朝聖。如今，將插旗台北中山站周邊，近日眼尖的網友已經發現有悄悄掛上布條，上頭有金豬圖示暗示即將登陸台北，讓路過的民眾都驚喜不已，期待開幕日到來。

▲台北韓式烤肉「金豬食堂 台灣一號店」地址就在中山區 / 金豬食堂IG  提供、WalkerLand窩客島整理

▲台北韓式烤肉「金豬食堂」插旗中山區，有可能是整棟的用餐空間 / 金豬食堂IG

 提供、WalkerLand窩客島整理

一位難求的韓式烤肉「金豬食堂（금돼지식당）」，極品帶骨五花肉、雪花豬頸肉等高品質豬肉，再加上桌邊代烤服務，讓大家輕鬆吃到最完美的烤肉。目前從求職網和店觀掛上的經典豬表情布條上來看，金豬食堂台北店將開在中山區南京東路一段29號，有可能是獨棟的用餐空間滿足大量的用餐人潮。而韓國本店是採現場取號模式，台灣金豬食堂在台北中山區開幕後，是否會採用相同模式，則有待官方公布。更多資訊請鎖定窩客島最新報導。

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▲連續六年榮獲米其林必比登推薦的韓式烤肉「金豬食堂」要插旗台北中山區 / 金豬食堂IG  提供、WalkerLand窩客島整理

▲金豬食堂有桌邊代烤服務，台北店訂位辦法是否和首爾一樣現場候位尚未公布 / 金豬食堂IG
 提供、WalkerLand窩客島整理


 

韓式烤肉 金豬食堂台北店

地址：台北市中山區南京東路一段29號
開幕日：尚未公布，預計今年2025年會開幕。

 

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金豬食堂台北

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place台北市中山區南京東路一段29號
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