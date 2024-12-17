台北燒肉控又多一間新選擇！韓國人氣燒烤名店「新村站著吃烤肉」至2019年來台展店，便以鐵桶烤肉架與站著吃的用餐形式受到台北燒肉控的喜愛，至今依然是人氣不減。如今，將在信義ATT開設第三間分店，霸氣兩層樓的空間，結合經典烤肉與創新菜單設計，讓熱愛韓式烤肉與飲酒文化的顧客體驗更升級。這次的信義ATT店更規劃了一樓的「Somaek Bar」，用餐氣氛直逼韓國酒場，特別打造出豐富的下酒菜選擇與大容量燒啤，勢必成為信義區夜間最夯聚餐選擇。



▲▼新村站著吃信義ATT店12/19試營運，開幕酒水無限喝到飽 / 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理



新村站著吃信義ATT店 店家資訊

試營運：2024/12/19

營業時間：

2F 11:00-15:00 17:00-01:00

1F 11:00-02:00

週五、週六晚間營業時間延長1小時

地址：台北市信義區松壽路12號1樓



新村站著吃信義ATT店 開幕優惠

12/19當天二樓酒水免費。

一樓打卡標記送700ml燒啤（數量有限）。



新村站著吃信義ATT店 開幕活動

12/19-12/25新村猛男陪你喝燒啤，開幕週末晚間（8點後）DJ Andre G熱力開場。