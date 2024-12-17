台北燒肉控又多一間新選擇！韓國人氣燒烤名店「新村站著吃烤肉」至2019年來台展店，便以鐵桶烤肉架與站著吃的用餐形式受到台北燒肉控的喜愛，至今依然是人氣不減。如今，將在信義ATT開設第三間分店，霸氣兩層樓的空間，結合經典烤肉與創新菜單設計，讓熱愛韓式烤肉與飲酒文化的顧客體驗更升級。這次的信義ATT店更規劃了一樓的「Somaek Bar」，用餐氣氛直逼韓國酒場，特別打造出豐富的下酒菜選擇與大容量燒啤，勢必成為信義區夜間最夯聚餐選擇。
▲▼新村站著吃信義ATT店12/19試營運，開幕酒水無限喝到飽 / 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
這次「新村站著吃烤肉」信義ATT店在一樓開設的「Somaek Bar」是全台獨有特色，重現韓國本店氛圍，更帶來全新酒類與互動飲酒體驗。Somaek意指韓式燒啤，店內推出500ml及700ml的超大容量版本，讓酒客一次喝過癮。為搭配酒水，一樓菜單特別規劃限定下酒菜，包括韓式起司炸熱狗、炸年糕、辣炒年糕與伊比利豬炒泡菜等，下班後就到這玩APT。
▲▼新村站著吃信義ATT店一樓設有全新Somaek Bar / 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
而二樓用餐空間則承襲經典鐵桶圓桌設計，提供約14個烤肉爐位，經典必吃招牌橫隔膜，和韓國一樣都使用澳洲進口牛肉，帶來原汁原味的韓式燒肉體驗。台灣店更獨家推出豬肉和牛肉其他部位等多款肉品選擇，幫燒肉控實現大口吃肉的慾望。
▲▼新村站著吃信義ATT店韓式燒肉必點橫隔膜 / 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
為慶祝信義ATT店開幕，12月19日當天二樓烤肉區酒水全部免費，讓顧客暢飲到心滿意足。一樓Somaek Bar則祭出打卡標記活動，只要標註「新村站著吃烤肉」，就能免費獲得700ml燒啤乙杯，數量有限，送完為止。此外，12月19日至12月25日期間，一樓更推出「新村猛男陪你喝燒啤」活動，帶來歡樂十足的聖誕節氣氛。開幕首個週末則特邀知名DJ Andre G於晚間登場，讓現場氣氛更加熱烈。信義ATT店已準備好迎接顧客，為年末聚會提供最佳選擇。
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▲▼新村站著吃信義ATT店一樓推限定菜單 / 聰明鍋提供、WalkerLand窩客島整理
新村站著吃信義ATT店 店家資訊
試營運：2024/12/19
營業時間：
2F 11:00-15:00 17:00-01:00
1F 11:00-02:00
週五、週六晚間營業時間延長1小時
地址：台北市信義區松壽路12號1樓
新村站著吃信義ATT店 開幕優惠
12/19當天二樓酒水免費。
一樓打卡標記送700ml燒啤（數量有限）。
新村站著吃信義ATT店 開幕活動
12/19-12/25新村猛男陪你喝燒啤，開幕週末晚間（8點後）DJ Andre G熱力開場。