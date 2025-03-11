為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 白種元餐廳插旗內湖！新開店「香港飯店0410」地址曝光，白種元炸醬麵 炒碼麵推薦必吃。

白種元餐廳插旗內湖！新開店「香港飯店0410」地址曝光，白種元炸醬麵 炒碼麵推薦必吃。

白種元 香港飯店0410 內湖 新開店 more
2025-03-11 17:37:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：theborn官網
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

白種元餐廳開來台灣了！韓國廚神「白種元」創立多間餐廳品牌，不論韓式、中式，無論速食、烤肉、咖啡通通都有，這次白種元旗下中式料理「香港飯店0410」傳出進駐台灣的消息，店面已經掛上招牌，地址也曝光就在內湖，讓許多鐵粉等不及要朝聖。

▲白種元餐廳 香港飯店0410，新開店即將插旗台北內湖 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理

有韓國廚神稱號的「白種元」，最近在黑白大廚節目的加持下，又吸引更多粉絲，這次白種元的餐廳「香港飯店0410」就要開來台灣。「香港飯店0410」主打平價中式料理，招牌必吃炸醬麵、炒碼麵，在韓國近300間門市，同時也在海外擴點近50間，包含新加坡、美國、日本、印尼、澳洲等地，近期更傳出即將進駐台灣。

▲白種元餐廳 香港飯店0410，必吃推薦炸醬麵與炒碼麵 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理



目前已有粉絲目擊，白種元餐廳「香港飯店0410」門市已經在台北市內湖洲子街進行裝潢、並且已經掛上招牌。在香港飯店0410的官網門市列表中，也已經可以看見「台灣」的選項，不過尚未放上詳細門市資訊。粉絲們請持續關注窩客島，我們將為粉絲提供「香港飯店0410」開幕時間、營業資訊等第一手消息。

推薦閱讀：信義區萬代扭蛋店！信義ATT超過400台萬代扭蛋，必買90mm巨大扭蛋 庫洛魔法使扭蛋新品。

▲白種元餐廳 香港飯店0410，即將於台北市內湖開幕 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理

▲白種元餐廳香港飯店0410即將拓點台北，必吃推薦炸醬麵與炒碼麵 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理


 

白種元餐廳 香港飯店0410 台北內湖店

地址：台北市內湖洲子街112號
圖片來源：https://www.theborn.co.kr/
詳細營業資訊、開幕時間依官方公告為準。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#新開店
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
信義區萬代扭蛋店！信義ATT超過400台萬代扭蛋，必買90mm巨大扭蛋 庫洛魔法使扭蛋新品。
 編輯 張人尹
誰說蔬食不好吃！福華大飯店推出「寶島蔬食趣．天然好滋味」蔬食全攻略，要讓「無肉」不歡的老饕們也可以發現蔬食的美味。
 編輯 李維唐
肉鬆控先吃兩捲！85℃隱藏版「芝士鬆鬆捲」正式開賣，要用鹹香肉鬆搶攻最夯早餐、點心首選。
 顏爾嫻
便當控先記小本本！慕軒飯店URBAN331饗樂餐盒強勢登場，嚴選食材X職人手藝七款中、西、日式精緻餐盒嚐鮮價每份160元起。
 編輯 李維唐
老饕才懂的老味道！凱達大飯店家宴中餐廳推出古早味「雨花琉璃湯圓」甜品，要讓老饕們品嚐到最暖胃、暖心元宵甜品。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up