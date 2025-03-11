白種元餐廳開來台灣了！韓國廚神「白種元」創立多間餐廳品牌，不論韓式、中式，無論速食、烤肉、咖啡通通都有，這次白種元旗下中式料理「香港飯店0410」傳出進駐台灣的消息，店面已經掛上招牌，地址也曝光就在內湖，讓許多鐵粉等不及要朝聖。



▲白種元餐廳 香港飯店0410，新開店即將插旗台北內湖 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理



有韓國廚神稱號的「白種元」，最近在黑白大廚節目的加持下，又吸引更多粉絲，這次白種元的餐廳「香港飯店0410」就要開來台灣。「香港飯店0410」主打平價中式料理，招牌必吃炸醬麵、炒碼麵，在韓國近300間門市，同時也在海外擴點近50間，包含新加坡、美國、日本、印尼、澳洲等地，近期更傳出即將進駐台灣。



▲白種元餐廳 香港飯店0410，必吃推薦炸醬麵與炒碼麵 / 圖片來源：theborn官網、WalkerLand窩客島整理

白種元餐廳 香港飯店0410 台北內湖店

地址：台北市內湖洲子街112號

圖片來源：https://www.theborn.co.kr/

詳細營業資訊、開幕時間依官方公告為準。