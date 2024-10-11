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【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳、東海下午茶、鄰近東海夜市/商圈)

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pfse64289

發表篇數：73篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 龍井區

造訪商家：

樂丘廚房東海店
phone04-26528300
place台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳、東海下午茶、鄰近東海夜市/商圈)

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

說到台中美食，位於台中西屯龍井區、東海大學附近的「樂丘廚房」，可說是來到東海夜市、東海商圈必吃的IG網美餐廳。

這家餐廳不僅環境寬敞美麗，充滿自然氛圍和浪漫設計，還以豐富多樣的菜單選擇聞名。

無論是早午餐、義大利麵、鬆餅還是甜點，每道餐點都具特色，深受年輕族群與美食愛好者的喜愛，討論度也居高不下，成為台中餐廳中的亮點。

樂丘廚房│交通

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

Google地圖請點我 > 東海別墅站到樂丘廚房-東海店

位在東海商圈、東海夜市附近的「樂丘廚房-東海店」，在台灣大道五段的小巷內。

對面是東海隱藏版義大利餐廳「Mushroom Pasta，兩家不錯的餐廳打對台，真刺激XD

樂丘廚房│環境介紹

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

店內裝潢溫馨典雅，鵝黃色的燈光、挑高的天花板、華麗的地磚、大理石紋桌面；木質家具以及透明玻璃窗，營造出舒適的氛圍，讓人感受到濃濃的歐洲氣息。

 

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

這裡不僅適合用餐，環境舒適寬敞，還是拍照打卡的好地方。

樂丘廚房│菜單

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

菜單：https://shop.ichefpos.com/store/ID5IXjDd/ordering

「樂丘廚房」的菜單選擇豐富多樣，包括開胃小菜、義大利麵、燉飯、排餐、早午餐、鬆餅漢堡、沙拉和甜點，還提供雙人分享餐；無論是早午餐、下午茶或正餐，都能找到適合的選項。

除此之外，樂丘廚房也提供多種免費活動：加入會員可領取入會禮，現場抽抽樂，填寫問卷也可免收服務費，讓用餐更超值，省了安妮王的荷包~

 

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

樂丘廚房的必點料理，曾在台中珍奶節，「珍珠奶茶舒芙蕾厚鬆餅」獲得最想再吃珍奶料理獎，可見威力不可小覷~

樂丘廚房│珍珠奶茶舒芙蕾

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

人氣招牌必吃甜點!!!

價格：180元

 

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

安妮王的下午茶，點了一盤珍珠奶茶舒芙蕾，外觀上相當吸引人，兩片膨鬆、輕盈的舒芙蕾鬆餅堆疊在盤中，鬆餅表面微微金黃，散發出誘人的香氣，濃郁的奶茶醬淋在上面，珍珠豪邁地灑滿鬆餅，看起來格外療癒。

珍珠的Q彈口感，每一口都帶著濃郁的奶茶香氣與舒芙蕾的柔軟綿密；奶茶醬甜度適中，與舒芙蕾的輕盈口感相得益彰，加上附贈的冰淇淋，配上珍珠的嚼勁更增添了層次感。

樂丘廚房│經典巨無霸水果茶

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

超級無敵震撼的1000 cc 飲品!!!

價格：280元

 

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

繽紛豐富的經典巨無霸水果茶，杯中滿載著切片的鳳梨、百香果、蘋果、柳橙片和檸檬片，各種鮮果色彩交織，散發出清新的果香。

冰涼的茶湯呈現金黃色澤，清澈透亮，口感清爽，帶有果香的自然酸甜，鳳梨與百香果增添了些微酸度，柳橙與檸檬的柑橘香氣更為突出，蘋果的甜味適度平衡整體，喝來十分解渴、爽口。

樂丘廚房│焦糖海鹽香草冰淇淋

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

安妮王玩樂丘廚房抽抽樂，免費贈送的甜點~

焦糖海鹽香草冰淇淋呈現乳白色的質地，以及細緻的焦糖紋路，散發出淡淡的香草與焦糖的甜香。

入口綿密細滑，香草的清甜融合焦糖的濃郁，海鹽則巧妙地平衡了甜度，增添一絲鹹香，讓整體口感更為豐富且回味無窮。

樂丘廚房│日月潭紅茶凍

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

安妮王加入APP樂丘廚房會員，免費贈送的甜點~

日月潭紅茶凍的口感順滑Q彈、juicy、入口即化，帶來濃郁的紅茶香氣與清爽的酸甜滋味，讓人每一口都充滿驚喜與回味。

樂丘廚房│評價

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

安妮王在「樂丘廚房」的用餐體驗令人難忘，不僅用餐環境充滿自然氛圍，裝潢典雅，挑高的天花板和浪漫的玻璃窗特別適合拍照打卡。

菜單選擇豐富多樣，無論是早午餐、義大利麵、燉飯還是甜點，每道料理都有獨特的風味。

由於是下午前往，點了人氣甜點「珍珠奶茶舒芙蕾」，舒芙蕾口感輕盈、綿密，搭配Q彈的珍珠和濃郁奶茶醬，份量也足夠分享。

最特別的是超多小活動，讓用餐體驗更為超值。

整體來說，無論是料理、環境還是服務，都讓人感到滿意，絕對值得再訪。

樂丘廚房│聯絡資訊

【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳

店名：樂丘廚房－東海店

地址：434台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄13號

營業時間：11:30–21:00

臉書：https://www.facebook.com/LEOCHIU.WAFFLE/

菜單：https://shop.ichefpos.com/store/ID5IXjDd/ordering

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