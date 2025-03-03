台南宵夜吃什麼？不只有牛肉湯，平價日式料理也是不錯的選擇！台南宵夜餐廳「山根壽司」位於赤崁樓附近，可是台南最受歡迎的平價日式料理之一。不只是有親民價格的菜單，加上整體懷舊的氛圍，每到用餐時刻，門口總是人潮洶湧，現在就趕緊來看看吧。



▲​​​​​​​台南宵夜吃什麼？不只有牛肉湯，平價日式料理「山根壽司」也是不錯的選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲台南宵夜餐廳「山根壽司」位於赤崁樓附近，可是台南最受歡迎的平價日式料理之一 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台南宵夜餐廳 赤崁樓商圈 山根壽司

台南宵夜餐廳「山根壽司」位於台南市中西區，地處於赤崁樓商圈。店內設計樸實簡單，最初僅有騎樓座位，如今已擴展至隔壁透天厝，提供更多內用空間。即便如此，仍然時常客滿，想要內用的顧客需先找到座位，再填寫點單、至櫃檯結帳。推薦閱讀： 台南爆紅美食「白寶奶奶港式菠蘿包」太晚買不到！外層酥到掉渣，招牌雞蛋仔也必點。

▲​​​​​​​台南宵夜餐廳「山根壽司」店內設計樸實簡單，最初僅有騎樓座位 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲​​​​​​​台南宵夜餐廳「山根壽司」想要內用的顧客需先找到座位，再填寫點單、至櫃檯結帳 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內主打台式風格的日式料理，來這邊必點經典的「壽司卷」與「豆皮壽司」，讓人感受到樸實的傳統滋味。另一款經典選擇是「蝦卵手捲」，海苔酥脆、蝦卵飽滿，口感豐富。​​​​​​​想要暖胃的話，推薦「土瓶蒸」，湯頭鮮美、內含蛤蜊與雞肉，濃郁卻不油膩。▲台南宵夜餐廳「山根壽司」推薦菜單：綜合壽司 $65、豆皮壽司 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲台南宵夜餐廳「山根壽司」推薦菜單：蝦卵手捲 $55、蝦手捲 $50、土瓶蒸 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​此外，每日提供多樣青菜，如麻油川七、炒青菜，均是深受歡迎的選擇。「山根壽司」多年來以其高CP值與穩定品質，成為台南深夜美食的代表之一。雖然店內環境簡單，但濃厚的人情味與懷舊氛圍，讓許多饕客願意耐心排隊。吃完美味壽司後，還可順道到祀典武廟或大天后宮參拜，感受台南古都的獨特魅力。▲台南宵夜餐廳「山根壽司」推薦菜單：涼拌洋蔥 $45、涼拌韭菜 $45 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲台南宵夜餐廳「山根壽司」推薦菜單：涼拌洋蔥 $45、涼拌韭菜 $45 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台南市中西區民族路二段357號

營業時間：11:30–16:00、17:00–00:00；週二公休。