台南爆紅美食「白寶奶奶港式菠蘿包」太晚買不到！台南美食不只牛肉湯、鹹粥、碗粿，現在連港式點心也能成為「秒殺級」必吃美食。店內主打港式經典「冰火菠蘿油」，外皮酥脆、內餡濃郁，還有口感獨特的雞蛋仔，也是許多老饕的心頭好，難怪不少人特地前來購買，太晚到還可能撲空。



▲▼台南爆紅美食「白寶奶奶港式菠蘿包」太晚買不到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台南必吃 白寶奶奶港式菠蘿包 民族總店

「白寶奶奶港式菠蘿包」民族總店位於中西區，店面設計以鮮豔紅色為主，充滿濃厚的港式茶餐廳風格，相當顯眼。老闆不只是將店裡打造成港式風格，更特地遠赴香港學藝，將這份傳統港式美味帶回台南。而店內招牌菠蘿包經常供不應求，假日往往都有不少排隊人潮，建議想吃的朋友務必提早前來。推薦閱讀： 台南人吃不到會生氣！台南7間「老字號美食清單」月老冰吃了想脫單、古蹟叭噗必吃、24小時溫體牛肉湯要筆記。

▲▼「白寶奶奶港式菠蘿包」民族總店位於中西區，店面設計以鮮豔紅色為主，充滿濃厚的港式茶餐廳風格 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝來到這邊，必點的當然是「冰火菠蘿油」。新鮮出爐的菠蘿包表皮酥脆，內層則夾入冰涼奶油，入口時熱與冷的雙重口感交錯，甜鹹交融，每一口都令人回味無窮。此外，店內還有「起司菠蘿包」內餡使用厚切起司，鹹甜搭配更添層次感。▲▼ 台南美食推薦「白寶奶奶港式菠蘿包」推薦菜單：招牌冰火菠蘿油 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了經典口味，店家還會不定期推出限定版口味，例如「榴槤肉菠蘿包」和「擂椒蒜皮蛋菠蘿包」等，特別受到喜愛創新口味的饕客歡迎。除了菠蘿包，「港式雞蛋仔」、「巴斯克蛋糕」也是店內熱銷商品，前者外皮微脆、內部Q軟，帶有濃郁蛋香；後者綿密滑順，單吃就很美味。▲台南美食推薦「白寶奶奶港式菠蘿包」推薦菜單：港式雞蛋仔 $65 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「白寶奶奶港式菠蘿包」自開業以來迅速累積高人氣，尤其假日人潮眾多，許多品項都在營業時間內賣光，建議大家不管是港式點心愛好者，或是曾經在香港回味過菠蘿油的美味，這間來自台南的「白寶奶奶」絕對值得一試。▲台南美食推薦「白寶奶奶港式菠蘿包」自開業以來迅速累積高人氣，尤其假日人潮眾多，許多品項都在營業時間內賣光 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台南市中西區民族路二段112-1號

營業時間：10:00–19:00；或售完為止。

台南必吃 白寶奶奶港式菠蘿包 推薦菜單

推薦菜單：招牌冰火菠蘿油 $50、港式雞蛋仔 $65