台南人吃不到會生氣！台南7間「老字號美食清單」一次整理給你，這邊不只有老一輩相親故事的月老冰「銀峰冰果室」、將近80年古蹟販售的古早味叭噗「永成戲院」，還有從小到大必吃的24小時溫體牛肉湯「億哥牛肉湯」等，各家老店年紀加起來可以橫跨好幾世紀，現在一次通通推薦給大家。





「億哥牛肉湯」24小時台南溫體牛肉湯

宵夜想吃溫體牛肉湯？台南溫體牛推薦「億哥牛肉湯後甲店」這家竟然每天24小時都有開！堅持使用當日現宰溫體牛，無論你是想當早餐吃，或是半夜突然肚子餓想吃，都能吃到新鮮的溫體牛肉湯，台南的夜貓族們趕緊揪團來續攤吧。



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「永林綜合料理」台南牛肉火鍋

台南溫體牛推薦！台南牛肉火鍋「永林綜合料理」不只在Google上將近4000則評論與4.4顆星的高分，全菜單還有超過10種溫體牛，包含內臟、肉品等任君選擇。來這邊不僅能吃到道地台南溫體牛肉火鍋，還有各種不同的招牌炒牛肉要筆記。夏天來台南就算再熱，也要來上一碗溫暖的溫體牛暖暖胃。



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「銀鋒冰果室」台南月老冰店

台南不只拜月老，還要吃上這碗「告白姻緣冰」才能加持！台南鹽水傳統冰店「銀鋒冰果室」在老一輩的台南人眼裡，可曾是鹽水地區男女相親的必選場所；而菜單上的「這一味」更是當年所謂的姻緣冰，只要端出這個招牌餐點，多數都能進而談成親事。所以大家不要只顧著來台南拜月老，不妨也可以嚐嚐姻緣冰，體驗看看當年的愛情是什麼滋味。



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「永成戲院」台南古蹟吃叭噗

三球冰淇淋只要25元！台南鹽水美食推薦「永成戲院」這邊不僅可以看到唯美復古戲院，更有傳統小吃「古早味叭噗」可以讓大家享用，如果今年夏天想來體驗不一樣的台南，不妨也可以來古蹟吃個叭噗，消消暑氣。



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「鹽水煎包」每天只賣4小時

每天只賣4小時！台南鹽水這家生煎包老店有多厲害？台南老店「鹽水煎包」在地飄香超過40年，全菜單僅靠著這5種品項，就能吸引到不少老饕的目光；別說大家沒提醒，店家因為每日準備食材有限，特別是假日時常到傍晚皆會完售，如果不早點來可要當心買不到囉。



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「阿妙意麵」台南鹽水意麵老店

台南鹽水就要吃意麵！台南老店「阿妙意麵」除了必吃的「台南鹽水意麵」之外，在地傳統小吃像是「肉燕酥」與「丸蛋湯」也都是必點品項。如果說大家覺得內用吃不過癮，還可以外帶整箱的意麵回家享用，近期想到台南遊玩的朋友，可別錯過這家在地老店囉。



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「和合信餅舖」台南鹽水老字號餅店

來台南不能錯過的老字號！創立於1946年的「和合信餅舖」，現由第三代李智焜經營。招牌「香菇魯肉餅」內餡由綠豆沙、香菇及滷後腿肉組成，口感清爽不膩，餅皮上還有放上香菜。此外，店內還販售罕見的「糖塔」，有龍、鳳、虎、象、中塔五種圖騰，為傳統廟會祭品，來台南鹽水走一圈別錯過。



▲圖片來源／台南老爺酒店