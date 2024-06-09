台南不只拜月老，還要吃上這碗「告白姻緣冰」才能加持！台南鹽水傳統冰店「銀鋒冰果室」在老一輩的台南人眼裡，可曾是鹽水地區男女相親的必選場所；而菜單上的「這一味」更是當年所謂的姻緣冰，只要端出這個招牌餐點，多數都能進而談成親事。所以大家不要只顧著來台南拜月老，不妨也可以嚐嚐姻緣冰，體驗看看當年的愛情是什麼滋味。







台南鹽水傳統冰店「銀鋒冰果室」從民國40年起，營業至今橫跨半個世紀，已傳承至第三代​​​​​​​，可見歷史有多悠久。而這小小的冰室，更有著特別的歷史故事！「銀鋒冰果室」曾是鹽水地區男女相親的重要場所，在當年只要請客端上來的餐點為「紅豆牛奶月見冰」，多半就是互相有意思，因此多能談成親事；相對的，端上桌的若是較為便宜的清冰，就表示被婉拒。







不過由於「紅豆牛奶月見冰」會加入一顆生蛋黃，有不少人可能會因此卻步。不過大家別擔心來這沒其他美食，這款酸甜的「西瓜檸檬汁」也是相當清爽好喝！將切好的西瓜加入冰塊打成西瓜汁，而後檸檬帶皮加入攪拌，喝起來不會苦澀，反倒清甜爽口，十分適合夏天來一杯消暑。







台南傳統冰店 銀鋒冰果室

地址：台南市鹽水區中山路1號

營業時間：每天10:30–22:00

台南傳統冰店 銀鋒冰果室 推薦菜單

推薦菜單：紅豆月見牛乳冰、西瓜檸檬、布丁牛乳冰