每天只賣4小時！台南鹽水這家生煎包老店有多厲害？台南老店「鹽水煎包」在地飄香超過40年，全菜單僅靠著這5種品項，就能吸引到不少老饕的目光；別說大家沒提醒，店家因為每日準備食材有限，特別是假日時常到傍晚皆會完售，如果不早點來可要當心買不到囉。
台南老店「鹽水煎包」最夯的就是這在現場手工現做的煎包囉！從包餡到煎製都在這小小攤位完成，看著老闆將餡料一一捏入麵團當中，而後依序整齊擺進煎鍋，重複的動作相當療癒。而菜單上，煎包共有甜鹹兩種口味，分別是「筍肉煎包」與「花生煎包」，前者可以吃到脆口的筍子塊與肉香，後著則是花生糖粉混合花生粒，香氣濃郁。
除了內餡好吃，外層麵衣嚼起來也相當有彈性，難怪有辦法在地販售超過40年。除了煎包之外，現場也有「炸紅豆包」、「甜甜捲」以及「大餅」。如果大家下次有到台南鹽水遊玩，不妨也可以到這邊常常在地美食的滋味。
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台南鹽水老店美食推薦 鹽水煎包
地址：台南市鹽水區朝琴路與號 中正路口
營業時間：週二至日 14:00–18:00（週一公休）
台南鹽水老店美食推薦 鹽水煎包 推薦菜單
推薦菜單：筍肉煎包、花生煎包