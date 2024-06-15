台南鹽水就要吃意麵！台南老店「阿妙意麵」除了必吃的「台南鹽水意麵」之外，在地傳統小吃像是「肉燕酥」與「丸蛋湯」也都是必點品項。如果說大家覺得內用吃不過癮，還可以外帶整箱的意麵回家享用，近期想到台南遊玩的朋友，可別錯過這家在地老店囉。
先從台南鹽水意麵的歷史開始說起，從最早期的鹽水意麵攤至今已有70年以上歷史，一開始由阿三阿水販售，現今則兄弟妹兒媳開枝散葉，共有六家不同的意麵小攤或餐廳，分別有顏清安意麵、阿三意麵、阿桐意麵、阿姬意麵、阿妙意麵，以及范楠鹽水意麵等，每一家都有不同的風味。
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這次來到的是「阿妙意麵」，雖然是在地老店，不過店家相當貼心的附設冷氣，讓大家吃小吃也不至於滿身大汗。傳統的鹽水意麵淋上肉燥滷汁，加上少許肉片，吃起來鹹香滑順，整碗飽足感十足。那當然，來這邊不能只吃意麵，傳統小吃「肉燕酥」與「丸蛋湯」也都不能錯過。
「肉燕酥」是以「肉餡」的台語諧音作為命名，外層使用麵粉、雞蛋油炸而成，裡頭包裹著新鮮魚漿與豬肉內餡，可以加設肉燥乾吃，也可以放入湯中泡軟，一種餐點兩種享受。而這「丸蛋湯」光是看命名就覺得相當有趣，不過主因其實是湯裡同時有魯蛋和魚丸故而得名。
台南鹽水意麵 阿妙意麵
地址：台南市鹽水區康樂路67號
營業時間：星期一二四五 09:00–16:00、星期三 09:00–13:30、星期六日 08:00–17:00（公休日依照FB公告為主）
台南鹽水意麵 阿妙意麵 推薦菜單
推薦菜單：鹽水意麵(小)$40、丸蛋湯$35、肉燕酥$30