台南溫體牛推薦！台南牛肉火鍋「永林綜合料理」不只在Google上將近4000則評論與4.4顆星的高分，全菜單還有超過10種溫體牛，包含內臟、肉品等任君選擇。來這邊不僅能吃到道地台南溫體牛肉火鍋，還有各種不同的招牌炒牛肉要筆記。夏天來台南就算再熱，也要來上一碗溫暖的溫體牛暖暖胃。







台南牛肉火鍋「永林綜合料理」地點位在台南北區，附近最近的車站為台南車站，需轉乘公車約15分鐘即可抵達，或是騎機車也只要6分鐘，交通位置算是相當方便。「永林綜合料理」從遠處看雖然沒有顯眼的招牌，不過這家可是在地飄香超過30年的好味道。



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餐廳內最推的就是台南道地必吃美食「台灣溫體牛火鍋」囉！高湯採用牛大骨、洋蔥與蘋果每日燉煮，天然的蔬果香氣，搭配涮煮牛肉的甘甜滋味，難怪讓不少在地老饕愛不釋手。而這邊肉品也有相當多選擇，包含「台灣手切特級牛肉」、「台灣手切牛腱子肉」、「台灣手切咬勁牛肉」等肉品，還有牛雜、牛肝、牛心等部位，各種口感應有盡有。





台南牛肉火鍋 永林綜合料理

而這邊火鍋其餘餐點多採自助式，放在冰箱裡無論是份量、品質都一目瞭然。另外，招牌「牛肉快炒」也別錯過！不只有八種不同口味的炒菜，還能搭配牛尾、牛肝、毛肚等牛雜部位，來台南就要吃最道地的料理。看了這麼多只能說，就算這次是夏天來台南，也絕對要來這邊吃上一碗。

地址：台南市北區東豐路411號

營業時間：週三至日 11:00–21:00

完整菜單：https://www.yonlin.com.tw/pages/menu

台南牛肉火鍋 永林綜合料理 推薦菜單

推薦菜單：牛骨蔬果高湯鍋、台灣手切特級牛肉、台灣手切牛腱子肉、台灣手切咬勁牛肉