宵夜想吃溫體牛肉湯？台南溫體牛推薦「億哥牛肉湯後甲店」這家竟然每天24小時都有開！堅持使用當日現宰溫體牛，無論你是想當早餐吃，或是半夜突然肚子餓想吃，都能吃到新鮮的溫體牛肉湯，台南的夜貓族們趕緊揪團來續攤吧。
台南溫體牛「億哥牛肉湯後甲店」自民國76年開始開店至今，在地營業也將近40年的時間。來這邊無論是最招牌的溫體牛肉湯、牛雜湯，或是牛肉快炒、牛肉麵等通通都吃得到；點餐部分也可使用自動點餐機，找到座位後，記住座位號碼，即可迅速點餐、不必久候。
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餐廳內的醬料皆屬於自助取用，包含薑絲、豆瓣醬與經典的台南醬油膏，建議大家可以三種混合在一起，用牛肉沾著吃最對味。吃完了牛肉再來一口熱乎乎的湯，使用牛大骨、牛腩加上蔬果燉煮的湯頭，宵夜來上一碗實在是相當暖心暖胃。
最後提醒大家，來「億哥牛肉湯後甲店」這邊用餐，不僅24小時營業相當方便，隨時都能吃得到；餐廳旁邊也設有專屬停車場，無論下雨天開車，或是平日騎車都能輕鬆吃到。下次來台南玩，宵夜臨時想吃牛肉湯，衝這邊就對了。
台南溫體牛推薦 億哥牛肉湯
地址：台南市東區裕農路574號
營業時間：每天24小時營業