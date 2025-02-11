台南景點「勝利號小火車」預約時間這邊看！復古藍皮小火車超欠拍，鐵道迷來台南不能錯過。隨著台糖新營五分車「勝利號」在IG上爆紅，現在每到假日都有不少人特地前來，搭乘這輛歷史悠久的復古藍皮小火車。這條2.5公里的鐵道路線，不僅穿越急水溪橋，沿途還可欣賞鄉村田野風光，現在就趕緊來看看。



▲▼台南景點「勝利號小火車」預約時間這邊看！鐵道迷來台南不能錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝





台南景點「勝利號小火車」目前主要行駛中興車站至火燒店車站的路線，搭乘地點位在新營鐵道文化園區，最長路段全程約35分鐘，終點站為火燒店車站。而園區這邊還有個亮點，園內保留了許多鐵道相關設施，包括糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場，以及台糖五分車月台與轉轍器，讓人了解糖業鐵道的歷史背景。



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▲台南景點「勝利號小火車」目前主要行駛中興車站至火燒店車站的路線，搭乘地點位在新營鐵道文化園區 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「勝利號小火車」保留了經典的復古設計，車身為濃厚懷舊感的深藍色調，搭配白色字樣與標誌，展現昔日鐵道的風華。列車頭部設計圓潤，帶有濃厚的工業時代風格，而木製座椅與鐵製窗框則讓人彷彿穿越回到糖業鐵道的黃金年代。緩緩行駛時，列車發出的節奏性咔噠聲響，搭配迎面而來的微風，更增添搭乘的沉浸感。



▲「勝利號小火車」保留了經典的復古設計，車身為濃厚懷舊感的深藍色調 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



不過要注意，目前「勝利號」小火車採現場購票制，每班次限乘30人，座位自由入座，平日若無預約將不開放行駛；全天分為兩種票價，至火燒電車站來回一般票為150元，而新營站至中興站為80元，來回僅18分鐘。下次來台南除了吃美食，也可以來這搭上這輛充滿懷舊氛圍的小火車，開啟一場穿越時光的鐵道之旅。





▲▼目前「勝利號」小火車採現場購票制，每班次限乘30人，座位自由入座 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台南景點 新營鐵道文化園區五分車 勝利號小火車

地址：台南市新營區中興路42號

營業時間：9:00 - 17:00

票價資訊：勝利號軌道車，一般票150元、優待票75元 (勝利號每班次限乘30人，自由入座)

至火燒店站開車時間：09:00、10:00、11:00及13:00、14:00、15:00、16:00，共7班