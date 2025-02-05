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台南景點「仰角舶物」超近距離看長頸鹿！不只是超美標本博物館，頂樓還是間酒吧。

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2025-02-05 21:07:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

不只是超美標本博物館，頂樓還是間酒吧！台南展覽空間「仰角舶物」以罕見的標本收藏吸引大量遊客朝聖，地點隱身在巷弄間，店裡展示各類珍稀動物標本，從大型哺乳類到昆蟲骨骼，讓人有如置身於奇幻動物世界，還有一隻價值48萬元的長頸鹿標本，讓大家近距離欣賞其壯觀身影，彷彿走進電影「博物館驚魂夜」的場景。
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」以罕見的標本收藏吸引大量遊客朝聖，地點隱身在巷弄間，店裡展示各類珍稀動物標本 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」以罕見的標本收藏吸引大量遊客朝聖，地點隱身在巷弄間，店裡展示各類珍稀動物標本 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」以罕見的標本收藏吸引大量遊客朝聖，地點隱身在巷弄間，店裡展示各類珍稀動物標本 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



奇幻標本之旅，近距離欣賞生命之美！台南展覽空間「仰角舶物」目前在台南有兩間分店，各自擁有不同特色。這次來到民權店，主打大型動物標本，入場需要門票100元，雖然整個展區不大，不過可以全額折抵消費。館內展示的標本均來自國外合法來源，包含養殖動物自然死亡後製作而成，或因生態教育需求特別保存。

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▲▼台南展覽空間「仰角舶物」目前在台南有兩間分店，各自擁有不同特色 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」目前在台南有兩間分店，各自擁有不同特色 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」目前在台南有兩間分店，各自擁有不同特色 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

不只是展覽館，頂樓還藏著神秘酒吧！除了標本展示，仰角舶物更在民權店的頂樓，打造了一間隱藏版無菜單酒吧，結合藝術與調酒文化，提供獨一無二的沉浸式體驗。低消600元，酒單不固定，客人可以與調酒師溝通口味喜好，享受專屬調製的特調飲品。
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」不只是標本展覽館，頂樓還藏著神秘酒吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」不只是標本展覽館，頂樓還藏著神秘酒吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」不只是標本展覽館，頂樓還藏著神秘酒吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


整間店氛圍神秘而充滿質感，昏暗燈光搭配周圍擺放的動物標本，營造出一種奇幻又迷人的異世界感。「仰角舶物」不僅是一座標本博物館，更是結合藝術、收藏與品酒文化的奇幻空間。無論是近距離欣賞長頸鹿標本、購買珍稀動物骨骼收藏，或是在夜晚來杯特調雞尾酒，這裡都能帶來前所未有的視覺與味覺衝擊。
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」標本博物館：門票售價 $100（可以抵消費） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」標本博物館：門票售價 $100（可以抵消費） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南展覽空間「仰角舶物」標本博物館：門票售價 $100（可以抵消費） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台南展覽 標本博物館 特色酒吧 仰角舶物/仰角屋根Wugan

地址：台南市中西區民權路二段78號
營業時間： 標本博物館 14:00–19:00；酒吧 20:00–03:00（週一二公休）

 

 

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