最強BL展覽！台南美術館展覽「吾妄之境」限時登場，這次以大膽的策展手法，挑戰BL（Boy’s Love）禁忌話題，全區涵蓋日本經典漫畫原作、美型角色藝術及創意互動體驗，其中「這個」互動展區體驗最害羞，也在網路上掀起一波熱潮，喜歡BL動漫的朋友可別錯過。



▲▼台南美術館展覽「吾妄之境」喜歡BL動漫別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供



台南美術館展覽「吾妄之境 The Fantasy Wonderland」BL展覽

展出時間：即日起至2025年3月16日

展出地點：台南市中西區忠義路二段1號 台南美術館2館3樓展覽室K-M