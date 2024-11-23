最強BL展覽！台南美術館展覽「吾妄之境」限時登場，這次以大膽的策展手法，挑戰BL（Boy’s Love）禁忌話題，全區涵蓋日本經典漫畫原作、美型角色藝術及創意互動體驗，其中「這個」互動展區體驗最害羞，也在網路上掀起一波熱潮，喜歡BL動漫的朋友可別錯過。
▲▼台南美術館展覽「吾妄之境」喜歡BL動漫別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供
台南美術館展覽「吾妄之境 The Fantasy Wonderland」已於即日起登場！以ACG（動畫、漫畫、遊戲）中的BL（Boy’s Love）主題為核心，透過多元藝術視角，探索男子戀愛題材的歷史發展及其對社會的深遠影響。尤其展區內特設的18禁互動區域，不僅讓人害羞，還帶來趣味十足的參觀體驗，成為話題焦點。
▲台南美術館展覽「吾妄之境」已於即日起登場 / WalkerLand窩客島整理提供
展覽分為三大主題子區，全面展示BL藝術的多樣性與影響力。首個子題以日本經典少女漫畫家「竹宮惠子」及「山岸涼子」的作品為切入點，帶領觀眾回溯BL題材的萌芽歷程，並呈現90年代BL漫畫成熟發展的經典畫作。第二子題聚焦「美型角色」的藝術魅力，展出來自臺灣、日本、馬來西亞等地創作者的多媒材作品。
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▲台南美術館展覽「吾妄之境」展覽分為三大主題子區 / WalkerLand窩客島整理提供
台南美術館展覽「吾妄之境」最害羞的地方在這裡！在第三子題「樂園」之中，不僅將網路漫畫「我的網紅男友」以限時動態、打卡吊畫的方式呈現，還有「我的室友帥哥學長」以化身為超大型書本在現場展出。同時，人氣BL成人遊戲「新世界狂歡」也有參與展覽，更能掃QRcode現場跟角色打卡拍照。
▲▼台南美術館展覽「吾妄之境」結合「我的網紅男友、新世界狂歡」等IP角色 / WalkerLand窩客島整理提供
不過其中最特別的是，這邊還有一塊區域是18歲以上限定互動專區。以往耽美漫畫都會將限制級部位以黑色線條或白色光影遮住，展區也以此方式展現「我的室友帥哥學長」中的劇情，不過這些黑色方塊屬於熱感應，只要在這邊放上雙手摩擦產生熱，黑色部分就會慢慢消失，讓大家體驗到不同的看展氛圍。
▲▼台南美術館展覽「吾妄之境」中「我的室友帥哥學長」展區在網路上爆紅 / WalkerLand窩客島整理提供
現場也有展出全台語動畫「竇蓮魁」的珍貴手稿原畫，並加入互動區域，讓參觀者能以更具體驗感的方式融入BL藝術的魅力。台南美術館展覽「吾妄之境」不僅是一場挑戰禁忌的展覽，更是一場深入探索次文化魅力的視覺饗宴。無論是欣賞珍貴畫作、了解BL文化發展，還是想體驗創意互動展區，可都別錯過這次特別的計畫了。
▲▼台南美術館展覽「吾妄之境」現場展出全台語動畫「竇蓮魁」手稿原畫 / WalkerLand窩客島整理提供
台南美術館展覽「吾妄之境 The Fantasy Wonderland」BL展覽
展出時間：即日起至2025年3月16日
展出地點：台南市中西區忠義路二段1號 台南美術館2館3樓展覽室K-M