「指南針」插旗三創生活！日本二手動漫店紛紛進駐台灣，「駿河屋」台灣店也將於2025開幕；不過「指南針」三創生活店即日起搶先登場，超多動漫周邊50元起，「咒術迴戰」、「藍色監獄」、「我推的孩子」等人氣動畫都能找到，動漫迷們現在就趕緊來挖寶吧。
日本超夯二手動漫店「駿河屋」台灣店宣布將於2025年正式登場，不過在「駿河屋」還沒抵達台灣之前，日本最大規模二手動漫店「指南針」已搶先亮相，即日起插旗三創生活園區7樓，全店面多種二手動漫好物，從吊飾、立牌、公仔，以及卷軸、掛畫等，種類相當多。
推薦閱讀：JUMP SHOP來台灣了！北中南三間分店「紀伊國屋書店」同步展開，排球少年、咒術迴戰周邊一次看。
在這邊可以找到許多當紅動漫，如「咒術迴戰」、「藍色監獄」、「間諜家家酒」、「文豪野犬」、「我推的孩子」、「名偵探柯南」等都有，還有不少Vtuber，像是「兔田佩克拉」也能看到。這邊全區通通50元起，價錢相當平易近人，不過會依照商品的稀有程度與價值，調整二手商品的售價。各位動漫迷有機會一定要來這邊挖寶。
日本最大二手動漫店 指南針 Lashinbang 三創生活店
地址：台北市中正區市民大道三段2號7樓
營業時間：11:00–21:30