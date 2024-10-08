為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 生活 > 「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創，動漫周邊50元起。

「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創，動漫周邊50元起。

2024-10-08 21:07:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：450
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

「指南針」插旗三創生活！日本二手動漫店紛紛進駐台灣，「駿河屋」台灣店也將於2025開幕；不過「指南針」三創生活店即日起搶先登場，超多動漫周邊50元起，「咒術迴戰」、「藍色監獄」、「我推的孩子」等人氣動畫都能找到，動漫迷們現在就趕緊來挖寶吧。
「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

日本超夯二手動漫店「駿河屋」台灣店宣布將於2025年正式登場，不過在「駿河屋」還沒抵達台灣之前，日本最大規模二手動漫店「指南針」已搶先亮相，即日起插旗三創生活園區7樓，全店面多種二手動漫好物，從吊飾、立牌、公仔，以及卷軸、掛畫等，種類相當多。

推薦閱讀：JUMP SHOP來台灣了！北中南三間分店「紀伊國屋書店」同步展開，排球少年、咒術迴戰周邊一次看。
「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

在這邊可以找到許多當紅動漫，如「咒術迴戰」、「藍色監獄」、「間諜家家酒」、「文豪野犬」、「我推的孩子」、「名偵探柯南」等都有，還有不少Vtuber，像是「兔田佩克拉」也能看到。這邊全區通通50元起，價錢相當平易近人，不過會依照商品的稀有程度與價值，調整二手商品的售價。各位動漫迷有機會一定要來這邊挖寶。
「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

日本最大二手動漫店 指南針 Lashinbang 三創生活店

地址：台北市中正區市民大道三段2號7樓
營業時間：11:00–21:30

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#三創生活園區
morechevron_right
文章關鍵字
指南針 二手動漫店 駿河屋 三創生活園區
相關商家
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up