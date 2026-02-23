> 美食 > 肯德基A+B=49元超省！肯德基銅板價優惠清單，全日供應薯餅+飲料49元。

肯德基A+B=49元超省！肯德基銅板價優惠清單，全日供應薯餅+飲料49元。

tiger Walker 玩樂季肯德基銅板價優惠
2026-02-23 15:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:肯德基
編輯 張人尹

編輯 張人尹

肯德基開學開工優惠2/24登場，A+B=$49 / $69天天肯定省最高44折起，7塊咔啦脆雞$299、蛋撻$199同步開跑。
肯德基銅板優惠清單，從開工優惠一路吃到228連假！這次肯德基為了讓粉絲們吃得省、又吃得飽，特別自2/24起推出「A+B=$49 / $69 天天肯定省」限定優惠，主打自由搭配、最高44折起優惠，讓正餐、點心都能有高CP值選擇。同時還有「全日供應薯餅」搭配飲料49元就能吃，讓粉絲實現薯餅自由。
▲肯德基2/24起推出A+B=$49 / $69 天天肯定省方案，主打自由搭配最高44折起優惠。（攝影：張人尹）
▲肯德基2/24起推出A+B=$49 / $69 天天肯定省方案，主打自由搭配最高44折起優惠。（攝影：張人尹）
▲原味蛋撻-超極酥也加入$69區，讓咔啦脆雞搭蛋撻一次滿足鹹甜口味。
▲原味蛋撻-超極酥也加入$69區，讓咔啦脆雞搭蛋撻一次滿足鹹甜口味。



肯德基69元鹹甜雙享組合升級

鎖定開學、開工需求，肯德基把「A+B=$69元」組合餐內容全面升級，69元就能吃到原價$157的「八塊上校雞塊＋雙色轉轉QQ球」直接下殺44折。此外，主餐還能選花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡等人氣品項，自由搭配薯餅、中杯可樂、原味蛋撻或玉米濃湯。原味蛋撻-超極酥也加入$69區，無論是主餐+飲料、或是主餐+蛋撻，通通69元搞定。
▲肯德基$69區加入原味蛋撻-超極酥與多款主餐，自由搭配鹹甜一次到位。（攝影：張人尹）
▲肯德基$69區加入原味蛋撻-超極酥與多款主餐，自由搭配鹹甜一次到位。（攝影：張人尹）


肯德基49元輕食區彈性加碼

除了$69組合吸睛，肯德基$49「天天肯定省」更省、更是小資下午茶必吃，A區新增黃金超蝦塊，並且把薯餅正式加入全日菜單，不限早餐時段，午晚餐也能搭配享用。49元還能吃到「上校雞塊4塊＋無糖綠茶」以及「雙色轉轉QQ球＋中杯可樂」等，銅板價下午茶通通要吃到。
▲肯德基開學開工優惠2/24登場，A+B=$49 / $69天天肯定省最高44折起。
▲肯德基開學開工優惠2/24登場，A+B=$49 / $69天天肯定省最高44折起。


多人分享優惠同步開跑

因應連假與聚餐需求，肯德基同步推出多組優惠組合，優惠碼「50483」可享7塊咔啦脆雞$299，「50484」6顆原味蛋撻-超極酥禮盒$199。活動期間手機點餐還有個人餐加1元多一顆蛋撻，外送單筆滿$800輸碼再送原味蛋撻-超極酥禮盒。無論外帶、外送、內用或車道取餐都適用。
▲肯德基優惠碼50483可享7塊咔啦脆雞$299，適合多人分享聚餐。
▲肯德基優惠碼50483可享7塊咔啦脆雞$299，適合多人分享聚餐。


肯德基A+B=49元優惠組合

活動期間：2026/02/24起
A區選擇：
花生吮指嫩雞蛋堡（原價$65） 
吮指嫩雞蛋堡（原價$56） 
咔啦脆雞（原價$71） 
八塊上校雞塊（原價$98） 

B區選擇：
雙色轉轉QQ球（原價$59） 
薯餅（原價$40） 
百事可樂(中)（原價$38） 
原味蛋撻-超極酥(原價$49) 
玉米濃湯(小)(原價$40) 

肯德基A+B=69元優惠組合

活動期間：2026/02/24起
A區選擇：
黃金超蝦塊（原價$59） 
薯餅（原價$40） 
四塊上校雞塊（原價$49） 
雙色轉轉QQ球（原價$59

B區選擇：
百事可樂(小)（原價$33） 
七喜(小)（原價$33） 
檸檬紅茶(小)（原價$33） 
無糖綠茶(小)（原價$33）
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
30元吃藏壽司！藏壽司7大價格更新 最低150元抽扭蛋，手機點餐抽獎機會再升級。
30元吃藏壽司！藏壽司7大價格更新 最低150元抽扭蛋，手機點餐抽獎機會再升級。
編輯 張人尹
單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。
單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。
編輯 李維唐
悅華大酒店100元抽萬元住宿！2026農曆馬年走春一泊二食6,599元起、微醺派對55折。
悅華大酒店100元抽萬元住宿！2026農曆馬年走春一泊二食6,599元起、微醺派對55折。
編輯 李維唐
不到70元吃名店級火鍋！金車my料理所推3款超有料湯底，濃郁胡椒豬肚、香麻鴨血豆腐開袋即食。
不到70元吃名店級火鍋！金車my料理所推3款超有料湯底，濃郁胡椒豬肚、香麻鴨血豆腐開袋即食。
編輯 李維唐
桃園中壢六十年老字號牛家莊，必吃七百元滿料綜合牛肉火鍋與全牛料理。
桃園中壢六十年老字號牛家莊，必吃七百元滿料綜合牛肉火鍋與全牛料理。
mika
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊