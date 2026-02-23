肯德基A+B=49元超省！肯德基銅板價優惠清單，全日供應薯餅+飲料49元。

肯德基銅板優惠清單，從開工優惠一路吃到228連假！這次肯德基為了讓粉絲們吃得省、又吃得飽，特別自2/24起推出「A+B=$49 / $69 天天肯定省」限定優惠，主打自由搭配、最高44折起優惠，讓正餐、點心都能有高CP值選擇。同時還有「全日供應薯餅」搭配飲料49元就能吃，讓粉絲實現薯餅自由。

▲肯德基2/24起推出A+B=$49 / $69 天天肯定省方案，主打自由搭配最高44折起優惠。（攝影：張人尹）



▲原味蛋撻-超極酥也加入$69區，讓咔啦脆雞搭蛋撻一次滿足鹹甜口味。





肯德基69元鹹甜雙享組合升級

▲肯德基$69區加入原味蛋撻-超極酥與多款主餐，自由搭配鹹甜一次到位。（攝影：張人尹）

肯德基49元輕食區彈性加碼

▲肯德基開學開工優惠2/24登場，A+B=$49 / $69天天肯定省最高44折起。

多人分享優惠同步開跑

▲肯德基優惠碼50483可享7塊咔啦脆雞$299，適合多人分享聚餐。





肯德基A+B=49元優惠組合

活動期間：2026/02/24起

A區選擇：

花生吮指嫩雞蛋堡（原價$65）

吮指嫩雞蛋堡（原價$56）

咔啦脆雞（原價$71）

八塊上校雞塊（原價$98）

鎖定開學、開工需求，肯德基把「A+B=$69元」組合餐內容全面升級，69元就能吃到原價$157的「八塊上校雞塊＋雙色轉轉QQ球」直接下殺44折。此外，主餐還能選花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡等人氣品項，自由搭配薯餅、中杯可樂、原味蛋撻或玉米濃湯。原味蛋撻-超極酥也加入$69區，無論是主餐+飲料、或是主餐+蛋撻，通通69元搞定。除了$69組合吸睛，肯德基$49「天天肯定省」更省、更是小資下午茶必吃，A區新增黃金超蝦塊，並且把薯餅正式加入全日菜單，不限早餐時段，午晚餐也能搭配享用。49元還能吃到「上校雞塊4塊＋無糖綠茶」以及「雙色轉轉QQ球＋中杯可樂」等，銅板價下午茶通通要吃到。因應連假與聚餐需求，肯德基同步推出多組優惠組合，優惠碼「50483」可享7塊咔啦脆雞$299，「50484」6顆原味蛋撻-超極酥禮盒$199。活動期間手機點餐還有個人餐加1元多一顆蛋撻，外送單筆滿$800輸碼再送原味蛋撻-超極酥禮盒。無論外帶、外送、內用或車道取餐都適用。