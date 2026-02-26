> 美食 > JOGUMAN棒球快閃店！中山站JOGUMAN棒球恐龍 棒球狗狗必買，應援WBC經典賽賣萌。

tiger Walker 玩樂季JOGUMAN棒球快閃店
2026-02-26 09:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:聚塔創意 Tower Torch
編輯 張人尹

JOGUMAN棒球主題快閃店於2026/2/26-2026/3/18在新光三越台北南西登場，推出棒球系列周邊與限定體驗活動，應援WBC經典賽必買來賣萌。
中山站棒球恐龍快閃店！這次JOGUMAN BASEBALL POP-UP在2/26起於新光南西一館9樓登場，可愛恐龍BRACHIO和夥伴們換上棒球制服，把整座快閃店變身可愛球場，從視覺設計到周邊陳列都圍繞棒球主題，同步推出官方棒球系列新品。粉絲走進現場就像一起進場看球賽，搭上近期最夯WBC棒球經典賽話題，粉絲們也要帶著可愛小物一起應援。
▲JOGUMAN推出全新棒球系列快閃店，從場景到商品完整呈現賽季氛圍。
▲JOGUMAN棒球造型絨毛吊飾亮相，角色變身棒球、球棒超可愛。
JOGUMAN必買絨毛吊飾與收納小包

本次JOGUMAN呼應快閃店主題，同步推出多款棒球系列新品，主打實用與可愛兼具。粉絲們必買推薦「棒球造型絨毛吊飾」以及超可愛「棒球系列收納小包」。BRACHIO與狗狗WOODY化身棒球造型，掛在包上或隨身攜帶都很吸睛。收納小包則兼顧容量與造型，無論放隨身小物或票卡都方便，帶進球場應援剛剛好。
▲JOGUMAN棒球系列收納小包兼具實用與造型，球場與日常都適合。
JOGUMAN棒球主題刺繡燙布貼

除了吊飾與收納小包，JOGUMAN也推出刺繡棒球燙布貼，刺繡設計讓圖案更有立體感，也提升整體質感。燙布貼系列設計4款圖案，將角色與棒球元素轉化為可自由搭配的裝飾配件。粉絲可以燙在帽子、外套或帆布袋上，替日常單品加入棒球細節，創造專屬應援風格。
▲JOGUMAN刺繡棒球燙布貼登場，角色圖案可自由搭配穿搭單品。
JOGUMAN快閃限定活動體驗亮點

JOGUMAN 快閃期間2026/2/26-2026/3/18，於新光三越一館台北南西店9樓免費入場，在現場消費不限金額並完成指定拍照與IG限動標記，免費送JOGUMAN棒球徽章1個，還推出$120主題束口後背包加價購優惠。此外，粉絲也能用$150元體驗主題拍貼機，以及單筆消費滿NT$1,000可獲得代幣1枚的九宮格投球機挑戰，讓粉絲邊逛邊玩。
▲JOGUMAN BASEBALL POP-UP推出徽章贈送與NT$120加價購活動。
▲JOGUMAN快閃店加價購小物，同時設有主題拍貼機與九宮格投球機體驗。
JOGUMAN BASEBALL POP-UP活動資訊

日期：2026/2/26(四)-2026/3/18(三)
地點：新光三越一館台北南西店 9樓
票務：免費入場
