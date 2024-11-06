超過十年沒到青草湖，這次回訪真的有驚喜！青草湖不僅整理得乾淨又漂亮，還多了許多新活動。不僅可以遊湖，還能玩SUP立式划槳、踩天鵝船、或選擇更省力的電動船，讓人悠閒自在，最適合假日放鬆了！特別推薦SUP龍舟板，這可是大考驗默契的活動，朋友或情侶組隊一起划槳，保證笑聲不斷。建議想體驗的朋友，記得先跟青草湖水域遊憩中心預約！！

青草湖水域遊憩中心就位在青草湖旁邊，船的登船點位於「CITY PARKING 城市車旅停車場」青草湖站的對面，開車來的話停車很方便！

這裡的湖水其實來自客雅溪，民國45年建湖以來，除了觀光，還負責灌溉功能。後來歷經淤積、颱風破壞等問題，一度荒廢，不過這幾年重新整修，不但生態豐富，還建了步道可以180度欣賞湖景，假日來這裡散步真的很療癒。

青草湖推出了各式各樣的遊湖活動！不管是情侶、朋友，還是家庭，都可以選擇適合的體驗，價格從$200到$1100不等。

天鵝船分為腳踩和電動兩種，情侶、朋友適合腳踩遊湖，長輩們可以一起坐電動船在湖上慢慢欣賞湖光山色。

在青草湖體驗水上活動，全程都提供公共意外責任險，讓人安心玩樂！所有參加者都必須穿著救生衣，教練還會細心講解SUP立槳的各種玩法，例如如何划行、坐姿、跪姿與站姿等。若不小心落水，教練也會立即協助救援，讓體驗更有保障。

造型踩踏船

四人座天鵝船：這款造型船適合四人一起踩動，像騎腳踏車般推進，可以悠閒地觀賞湖光山色。

二人座天鵝船：適合兩人情侶或好友一起遊湖，船隻較小，搭乘時間50分鐘，更適合在湖面慢慢划行，特別是黃昏時分，更能享受夕陽美景

造型電動船

電動船操作簡單，只需要一人掌控方向，其餘人可以專心拍美照！雖然全程30分鐘，但湖面上的景色依然讓人陶醉。

SUP立式划槳與龍舟板

SUP划槳與龍舟板更具挑戰性，龍舟板可容納多位遊客同時體驗。活動時間長達90分鐘，能在較大範圍內環湖遊玩。若害怕濕身可穿防水衣物。

教練還會全程陪同並拍美照，並在SUP上進行倒立等驚人表演！

水翼板表演

教練的水翼板展示十分精彩，透過這種無浪「飛行」的方式在湖面上滑行，看起來像是在飛一樣，非常驚豔！

店家/景點資訊

店家名稱 ：青草湖水域遊憩中心

：青草湖水域遊憩中心 地址 ：臺灣新竹市東區明湖路1075巷82號

：臺灣新竹市東區明湖路1075巷82號 營業時間 ： 夏季(4~10月) ：10:00-12:00｜13:00-18:00 冬季(11~3月) ：10:00-12:00｜13:00-17:00

： 聯絡電話：0972-299-582

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