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新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

ifunny艾方妮 人氣：16
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1342篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：

旭達豆漿店
phone02-2219-4713
place新北市新店區中正路438號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新店美食 | 旭達豆漿 當地最強手工蛋餅 現點現橄現煎的酥脆蛋餅

 

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

放在口袋名單很久的「旭達豆漿」，以其手工蛋餅在社群平台上爆紅。這次趁著工作早到新店，終於有機會來品嘗這家傳說中酥脆的手工蛋餅！

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

一到店門口，立刻發現它位於邊間巷口，這裡車子來往頻繁，排隊時得小心注意交通安全。聽說假日人潮更是爆棚，幸好今天是平日，不然可能得排更久。

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

 

新店超人氣早餐 旭達豆漿

店內簡單樸實，騎樓僅有三張桌子，約莫能容納七八位顧客，多數人選擇外帶，場景非常熱鬧，店員們全程忙碌。

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

由於排隊人數眾多，店家還貼心設了公告，提醒顧客遵守秩序。

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旭達豆漿 菜單MENU價目表

雖然店名叫「豆漿」，但最受歡迎的竟然是手工蛋餅！

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旭達豆漿 現橄現作手作蛋餅

他們的招牌蛋餅現點現橄現煎，手作檯上的麵糰始終不停地揉捏著。

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當天我觀察到，麵糰裡還揉入了酥油，這便是讓蛋餅特別酥脆的祕訣。

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麵糰上撒滿蔥花，不斷地折揉增加彈性，接著把麵糰橄成薄片，便可以下鍋煎了。

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煎台上一次只能放八片蛋餅，尺寸不小

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再淋上食用油，油亮的餅皮在高溫中煎至金黃

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接著淋上蔥花蛋液

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整個過程看得人食指大動，難怪大家會忍不住在旁拍照。

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旭達豆漿 餐點介紹

這裡的蛋餅不只賣相好，口感也是一絕！

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

旭達豆漿 招牌蛋餅 $45

有些酥脆到幾乎一碰就碎，而有些軟Q，能吃出不同層次的口感。

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

溫煎出的滑嫩蛋液和Q彈的餅皮融合在一起，真的是讓人回味無窮。
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新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

上備有多種醬料，包括醬油、甜辣醬、蒜蓉醬油等，尤其是蒜蓉醬油搭配辣油，味道層次瞬間升級！

 

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

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旭達豆漿 飯糰 $ 35

另外也點了35元的飯糰，裡面是菜脯、肉鬆和油條，簡單卻有滋味，即便冷了還是很好吃。

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

內用後記得把餐具放到回收區，位置就在門口的右手邊。

新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

總算吃到這夢寐以求的蛋餅，酥脆不油膩，真的讓人不虛此行！下次一定要再來，若家裡近一點就好了！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

Tit Tok：愛吃愛玩的艾方妮

旭達豆漿 店家資訊

地址：新北市新店區中正路438號

電話：02 2219 4713

營業時間：平日 05：00～11：00，假日 05：00～11：30

店休：每週一

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