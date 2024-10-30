新店美食 | 旭達豆漿 當地最強手工蛋餅 現點現橄現煎的酥脆蛋餅

放在口袋名單很久的「旭達豆漿」，以其手工蛋餅在社群平台上爆紅。這次趁著工作早到新店，終於有機會來品嘗這家傳說中酥脆的手工蛋餅！

一到店門口，立刻發現它位於邊間巷口，這裡車子來往頻繁，排隊時得小心注意交通安全。聽說假日人潮更是爆棚，幸好今天是平日，不然可能得排更久。

新店超人氣早餐 旭達豆漿

店內簡單樸實，騎樓僅有三張桌子，約莫能容納七八位顧客，多數人選擇外帶，場景非常熱鬧，店員們全程忙碌。

由於排隊人數眾多，店家還貼心設了公告，提醒顧客遵守秩序。

旭達豆漿 菜單MENU價目表

雖然店名叫「豆漿」，但最受歡迎的竟然是手工蛋餅！

旭達豆漿 現橄現作手作蛋餅

他們的招牌蛋餅現點現橄現煎，手作檯上的麵糰始終不停地揉捏著。

當天我觀察到，麵糰裡還揉入了酥油，這便是讓蛋餅特別酥脆的祕訣。

麵糰上撒滿蔥花，不斷地折揉增加彈性，接著把麵糰橄成薄片，便可以下鍋煎了。

煎台上一次只能放八片蛋餅，尺寸不小

再淋上食用油，油亮的餅皮在高溫中煎至金黃

接著淋上蔥花蛋液

整個過程看得人食指大動，難怪大家會忍不住在旁拍照。

旭達豆漿 餐點介紹

這裡的蛋餅不只賣相好，口感也是一絕！

旭達豆漿 招牌蛋餅 $45

有些酥脆到幾乎一碰就碎，而有些軟Q，能吃出不同層次的口感。

溫煎出的滑嫩蛋液和Q彈的餅皮融合在一起，真的是讓人回味無窮。



上備有多種醬料，包括醬油、甜辣醬、蒜蓉醬油等，尤其是蒜蓉醬油搭配辣油，味道層次瞬間升級！

旭達豆漿 飯糰 $ 35

另外也點了35元的飯糰，裡面是菜脯、肉鬆和油條，簡單卻有滋味，即便冷了還是很好吃。

內用後記得把餐具放到回收區，位置就在門口的右手邊。

總算吃到這夢寐以求的蛋餅，酥脆不油膩，真的讓人不虛此行！下次一定要再來，若家裡近一點就好了！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

Tit Tok：愛吃愛玩的艾方妮

旭達豆漿 店家資訊

地址：新北市新店區中正路438號

電話：02 2219 4713

營業時間：平日 05：00～11：00，假日 05：00～11：30

店休：每週一

延伸閱讀

家樂福 吳寶春x挪威百年品牌麵粉 獨家六款挪威麵包新登場 全台家樂福都能買到 家樂福新店店

七張站 | 家有璽事-排骨吐司 寶橋路新址 溫體豬肉相當有水準

七張站 | 小樂精緻麵食館寶橋店 平價版鼎泰豐 排骨蛋炒飯 泰式豆皮捲 獅子頭湯麵

喫茶枝音 kissa.edakoe 回歸昭和時代的純真 感受懷舊風情喫茶店

新店美食 | 宸軒園 粵菜海鮮 芋香鯧魚米粉鍋/芋泥香酥鴨必點 隱藏版新菜 黑醋子排/韭黃油泡蝦

牛燒肉Yakiniku 新店必吃燒肉店 澳洲Ｍ9和牛豪華雙人套餐/日本生食級干貝

[新店火鍋]品鍋物料理~平價火鍋也能有A5黑毛和牛/活體鱈場蟹/特色蔬菜盤

名流水岸慢食藝術新店館~無菜單懷石料理/水岸景觀餐廳/烏來老街

[大坪林站]圍樂鮮境涮涮鍋~滿滿鮮蝦盤再贈16盎司肉片/新店火鍋推薦

[新北 新店]超人鱸魚湯 魚肉細緻~蔬菜高湯味甜美 遷新址(新店區公所站)

[新店美食]大廚上菜~碧潭旁合菜餐廳/宴會合菜/小家庭單點(附詳細停車資訊及路線圖)

【新店】三阿姨米粉湯 PK 崇光米粉湯（帥哥米粉湯） 傳統的好味道