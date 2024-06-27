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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE評價4.2顆星 ♥ 老饕激推 ! 吃貨絕對不會想錯過的銷魂鴨肉飯 d(･∀･○)

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE評價4.2顆星 ♥ 老饕激推 ! 吃貨絕對不會想錯過的銷魂鴨肉飯 d(･∀･○)

2024-06-27 18:05:00 吃貨小姐姐の饗樂生活。 人氣：102
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窩客好文

吃貨小姐姐の饗樂生活。

發表篇數：118篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

新店北鴨鴨肉羹
phone02 -29104565
place新北市新店區光明街169號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

新店光明街美食一定要推薦的就是北鴨鴨肉羹 [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

這真的是吃過就回不去的好味道，我也是一吃上癮，吃了又吃

以前我跟吃貨哥到碧潭約會時就常常來吃，現在還帶小孩一起來吃

重點是我的寶貝哈妮也超愛吃他們家鴨肉飯，果然從小就很懂吃耶 !

總之呢，到新店景點走走逛逛絕對不能錯過碧潭美食北鴨鴨肉羹啦 [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

新店北鴨鴨肉羹

電話: (02)2910-4565

地址: 新北市新店區光明街169號

營業時間: 週一至週日1100-2030 (週三公休)

粉絲團: 新店北鴨鴨肉羹

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

我真的很常來新店光明街北鴨鴨肉羹，因為距離捷運站很近，是我的新店捷運站美食首選NO.1

每次到碧潭風景區看夜景或碧潭踩天鵝船之後，我們都會來這裡吹冷氣吃好吃鴨肉羹~~~

2024碧潭水舞季活動日期至2024-08-31，是超棒的新店親子景點推薦

帶小孩到碧潭看完水舞之後到光明街美食商圈來碗鴨肉飯超讚的呀 [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

現在新店北鴨鴨肉羹點餐是用自助點餐機的方式，操作介面很簡單，我媽也很會用

但我也很懷念之前用菜單畫單的方式，那時候還可以來塗鴉創作，還好老闆都有把這些回憶留下來[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

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北鴨鴨肉羹廚房在二樓，會透過管子把鴨肉羹放下來，就像花蓮鋼管紅茶一樣酷 !

滿滿的鴨肉羹湯攪拌起來還真香，我光是看著就快要流口水了，肚子發出的咕嚕聲還真是有些尷尬[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

店員裝鴨肉羹的時候，鴨肉還真的是給的很大方

我其實很好奇，老闆到底知道這件事嗎???

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

鴨肉飯的鴨肉也是滿滿滿，撈一大湯匙還不夠，還繼續撈一大匙肉上來

肉肉堆好堆滿，再淋上超迷人的蔥油，我真的會餓死!!!!!!!!

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

香嫩的鴨肉還有滿滿的醬汁，看了就超級滿足 !

重點是醬汁不會油膩也不會過鹹，口味不算是太重，非常的剛好

很在意小孩飲食的我也很放心，時常帶寶貝來北鴨鴨肉羹吃晚餐[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

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不要看我們家哈妮好像很貪吃的模樣，她嘴巴真的非常挑

油膩的滷肉飯她不愛吃，但北鴨鴨肉飯她可是一口接著一口越吃越香

一個人整整吃了半碗下肚，晚上都不會吵著要吃點心喝奶啦[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

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鴨肉羹美味更上一層樓的秘訣就是黑醋 [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

其實直接吃的滋味就很夠了，但我真的很愛吃醋 (誤)

超愛酸酸的口感，夏天沒胃口的時候，酸溜溜的更開胃 [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

軟嫩的鴨肉片，老人小孩都很喜歡，我來北鴨鴨肉羹用餐，一定都會外帶回家給家人

我媽也跟我一樣吃過一次就回不去，常常問我什麼時候要回娘家，順便幫她買碗鴨肉羹[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

鴨肉羹米粉也很讚 !

北鴨鴨肉羹有鴨肉羹麵、鴨肉羹飯，還有鴨肉羹米粉

我每次來都要點米粉，米粉非常入味，超好吃的，必吃推薦~~~

夏天吃鴨肉羹也不用怕熱，店裡冷氣開的非常涼爽，不會吃得汗流浹背，舒服啦 [美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

如果你們也在找新店小吃和新店美食，我真心推薦CP值超高的北鴨鴨肉羹，懂吃絕對不能PASS喔 !

 

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE

 

 

新店北鴨鴨肉羹

電話: (02)2910-4565

地址: 新北市新店區光明街169號

營業時間: 週一至週日1100-2030 (週三公休)

粉絲團: 新店北鴨鴨肉羹

 

 

文章標籤
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創作者 Sweet 的頭像
Sweet

♥Hello Cutie♥ 吃貨小姐姐の饗樂生活。




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