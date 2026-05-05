星巴克買一送一2天快閃！草莓抹茶那堤回歸，全新城市杯要收藏。

星巴克5月6日迎來草莓風味抹茶那堤夢幻回歸，加碼母親節限時2天買一送一。編輯 鄭雅之表示：反正有買一送一就要喝啦！

草莓控與抹茶控敲碗成功的夢幻飲品回來了！星巴克將在5月6日正式開賣人氣極高的「草莓風味抹茶那堤」，讓初夏多了一份酸甜交織的清新感。不僅如此，為了應援接下來的母親節，星巴克更誠意十足地在5月7日與5月8日推出好友分享日活動，只要在指定時段購買兩杯大杯以上一致的飲料，就能享有買一送一優惠。無論是想搶先品嚐回歸的新品，還是想趁著活動和親友、媽媽一起喝杯咖啡，這波5月限定的咖啡盛事都讓人非常期待。



▲星巴克Discovery城市系列高雄馬克杯，以藍色基調勾勒港都人文風貌，展現高雄獨特城市魅力。

▲星巴克典藏DREAMPLAZA台北限定系列，包含藝術插畫馬克杯與不鏽鋼杯，展現魔幻時刻藝術美學。





草莓風味抹茶那堤強勢回歸

這款回歸的草莓風味抹茶那堤，對於喜歡茶香與果香的人來說絕對是必點清單。星巴克選用日本抹茶作為基底，帶出濃郁且細緻的茶韻，再加入草莓微酸的果韻來提升整體清新感。最吸引人的地方在於頂層鋪上的草莓奶霜，搭配點綴其間的草莓餅乾碎片，讓每一口都能喝到多層次的豐富口感。這款飲品在視覺上呈現出優雅的粉綠漸層，非常適合拍照打卡。隨著5月天氣漸熱，這種帶著果香的抹茶飲品喝起來清爽又不膩口，推薦給追求獨特風味的飲料控。



▲星巴克草莓風味抹茶那堤夢幻回歸，嚴選日本抹茶與酸甜草莓，打造出層次豐富的初夏限定風味。





母親節限時2天星巴克買一送一

緊接著新品上市，星巴克在5月7日與5月8日的11點到20點，特別祭出母親節好友分享日活動。只要到門市購買兩杯大杯以上、且冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。雖然這次的新品草莓風味抹茶那堤不包含在買一送一的優惠品項內，但經典的拿鐵、焦糖瑪奇朵等人氣飲品依舊能享有折扣。大家可以趁著下班時間或午休時刻，帶上一杯送給辛苦工作的自己或是最重要的媽媽。每人每次最多買二送二，提醒大家記得確認當場領取，不要錯過這2天的超值折扣。



▲星巴克買一送一連續兩天歡慶母親節。(攝影：鄭雅之)





全新城市系列杯款收藏在地生活記憶

除了好喝的飲料，星巴克這次也推出了全新的城市系列新品，將雙北、桃園、台中、台南與高雄這5大城市的意象融入設計。插畫風格勾勒出在地代表性的地標，讓馬克杯與冷水杯不再只是器物，而是盛裝了城市風景的日常生活。像是繁華的都會天際線或是歷史悠久的街區風景，通通變成了極具質感的收藏品。這系列產品除了有不同容量的杯子，還同步推出了實用的收納袋。對於喜愛旅行或想收藏家鄉記憶的人來說，這些帶有城市溫度的周邊商品，絕對是日常中最值得入手的單品。



▲星巴克台北限定典藏收納袋配件，精緻刺繡呈現蘇門答臘虎與咖啡花葉圖樣，是實用的質感單品。





夢幻星座花園與台北限定溫變杯登場

對於星座迷與細節控來說，這次星巴克帶來的驚喜還沒完。5月6日當天也會同步推出雙子座與巨蟹座的花園馬克杯，真金把手設計展現出低調的精緻質感，非常適合送禮。而台北的星粉更有專屬福利，在信義區特定門市限定販售的魔幻時刻系列，推出了一款會隨著熱飲變換色彩的溫變馬克杯，視覺效果驚豔十足。此外，還有專為初夏穿搭設計的尼龍絎縫包款，簡約的棕、灰配色展現出俐落的時尚感。不管是星座系列還是門市限定款，都能在生活中增添一份專屬於自己的藝術儀式感。



▲星巴克Discovery城市系列台北限定款，包含馬克杯、冷水杯與不鏽鋼杯，收藏繁華都會天際線。

星巴克 草莓風味抹茶那堤

夏季新品上市： 2026年5月6日起，草莓風味抹茶那堤全台門市登場。





星巴克買一送一 母親節優惠

日期：2026年5月7日（四）至5月8日（五）

時間：每日11：00－20：00

注意事項：不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、手沖咖啡。





母親節限定帶媽媽吃喝玩樂！

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