工程師會怕！「大人の乖乖梅酒」家樂福微醺開賣，加碼送梅酒喝。

這款乖乖不乖乖了！全新大人系「梅酒風味乖乖」超狂登場，快衝全台家樂福限量開搶。編輯 鄭雅之表示：工程師看到這包會怕！

乖乖又不乖了，登大人的「大人の乖乖」再推微醺梅酒口味！超高人氣乖乖於即日起在家樂福和限定超市推出新品「大人の乖乖－經典梅酒風味」，把經典滋味再度大升級，另外現場也推出限定組合與鐵路便當節展售，甚至在6月還有觀光工廠免費送「酒梅」的快閃活動，喜歡喝梅酒的女孩一定不能錯過。



▲大人の乖乖經典梅酒風味結合經典玉米脆條，是專屬成年人的微醺系療癒食品。





這包梅酒乖乖工程師會怕

平常大家都知道綠色乖乖是守護機台的台灣玄學，不過這次新登場的「大人の乖乖－經典梅酒風味」可能會讓工程師非常害怕，因為乖乖這次不乖乖了，製程特地把酒精含量控制在低濃度範圍，打造出專屬成年人的微醺浪漫，如此叛逆的風味如果放在設備上面，機台可能也會跟著一起醉倒。



▲大人の乖乖經典梅酒風味在全台家樂福與限定超市限量開搶，非油炸製程打造專屬成年人的微醺系療癒食品。





金賞台灣梅酒與限定組合同步登場

這次負責調味的主角是近年超高人氣的台灣梅酒，不僅連續6年榮獲國際風味評鑑肯定，更把明星商品「15%經典梅酒」的頂級風味融入零食當中，除了單包購買，也能選擇內含新品零食、15%經典梅酒與限定帆布袋的「梅酒乖乖組」，不管是自己收藏或送禮都很體面，吸引許多粉絲前來朝聖。



▲話題性十足的梅酒乖乖組包含聯名新品與限定帆布袋，將於鐵路便當節限定販售。

鐵路便當節展售與觀光工廠免費送酒梅

想要搶便宜的粉絲快把這天記在行事曆上，這款限定組合將在6月5日到8日前往鐵路便當節現場展售，現場還會販售放有特調咖啡與果乾的「橘祥迎福禮盒」，另外在6月12日上午於觀光工廠門市也會舉辦免費贈送「酒梅」的活動，現場預計限量送出2000包，每人限領1次，快相約好友一起出發體驗梅好生活。



▲橘祥迎福禮盒內含經典梅酒、桂花蘋果醋、精品濾掛咖啡與番茄果乾，極具送禮價值。

大人の乖乖－經典梅酒風味

販售通路：全台家樂福量販店、家樂福超市、Mia C'bon門市。





大人の乖乖－經典梅酒聯名活動

超值梅酒組合：「梅酒乖乖組」內含聯名新品零食、「15%經典梅酒300ml」與限定文青帆布袋，送禮收藏都超適合。





市集快閃展售：6月5日至6月8日將進駐鐵路便當節，現場同步販售「梅酒乖乖組」與超人氣伴手禮「橘祥迎福禮盒」（內含「15%經典梅酒300ml」乙瓶、「桂花蘋果醋（濃縮）300ml」乙瓶、「阿里山特調精品濾掛咖啡包」5包、以及「番茄果乾」乙包）。





免費送酒梅好康：6月12日上午9:30至12:00，前往觀光工廠門市完成指定任務（臉書按讚追蹤、加入官方LINE、或Google地圖5星評論三選一），即可獲得「酒梅」兌換券乙張，限量2000包，每人限領乙次。





強強聯名美食話題跟上！

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