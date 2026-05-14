小七開賣鴨肉捲餅！7-11聯名台北美福，潮粵坊鴨肉捲餅 現蒸叉燒包領軍7大新品。

7-ELEVEN聯手台北美福大飯店潮粵坊推出鴨肉捲餅、雙寶飯與楊枝甘露等粵菜新品，編輯張人尹表示，超商星級餐點話題持續升溫，想吃飯店餐點便宜開吃。

烤鴨控衝小七！7-ELEVEN這次再度找來台北美福大飯店旗下「潮粵坊」合作，把港式燒臘、粵菜功夫菜通通搬到超商裡，讓鐵粉24小時都能吃得到。這次聯名新品從鴨肉捲餅、京醬鴨絲飯糰，到雙寶飯、楊枝甘露等7款，讓平常想吃粵菜卻懶得揪人聚餐的粉絲，現在走進超商就能快速開吃。



▲7-ELEVEN攜手台北美福大飯店潮粵坊，推出多款港式與粵菜風格新品，讓粉絲在超商就能輕鬆吃到星級料理。



▲7-ELEVEN同步開賣楊枝甘露與叉燒包，從港式甜品到現蒸港點通通都有，增添超商粵菜選擇。

台北美福聯名鴨肉系列成焦點

▲7-ELEVEN首次開賣「潮粵坊鴨肉捲餅」，帶皮鴨肉搭配甜麵醬與酥脆麵包條，呈現港式烤鴨風味。

港式雙寶飯與甜品同步開吃

▲7-ELEVEN推出港式叉燒油雞雙寶飯與豉油皇牛肉寬粉，讓粉絲不用進餐廳也能吃到粵式主食。



▲7-ELEVEN同步開賣楊枝甘露與叉燒包，從港式甜品到現蒸港點通通都有，增添超商粵菜選擇。

7-ELEVEN新品推薦

潮粵坊-京醬鴨絲飯糰：45元

TOMMI私房花雕雞腿排米漢堡：79元

潮粵坊-鴨肉捲餅：79元

潮粵坊-豉油皇牛肉寬粉：99元

潮粵坊-港式叉燒油雞雙寶飯：109元

潮粵坊-叉燒包：35元

潮粵坊-楊枝甘露：65元

這波聯名最吸睛的，就是7-ELEVEN與台北美福大飯店共同推出的兩款鴨肉商品。主打款「潮粵坊京醬鴨絲飯糰」把帶皮鴨肉加入甜麵醬、蔥與辣椒拌炒，鹹甜醬香還原港式餐館的味道。另一款「潮粵坊鴨肉捲餅」則是超商少見新品，炙烤後的餅皮包進帶皮鴨肉、洋蔥與酥脆麵包條，吃起來帶有類似現做烤鴨捲餅的層次感，價格百元有找，也讓粉絲不用跑餐廳就能解饞。除了鴨肉系列，7-ELEVEN這次也把多款港式料理一起搬進超商。其中必吃「潮粵坊豉油皇牛肉寬粉」用牛腿肉搭配河粉大火快炒，醬香與Q彈口感都很有熱炒感。「港式叉燒油雞雙寶飯」一次吃到油雞與叉燒兩種燒臘，份量感也很足。另外還有加入花雕酒香氣的「TOMMI私房花雕雞腿排米漢堡」，以及夏天必吃甜品「潮粵坊楊枝甘露」等。同時，喜歡港點的粉絲，也能在指定門市蒸包機買到「現蒸叉燒包」港式風味一次滿足。