飲料控必搶！清心福全Ｘ奧樂雞玩偶飲料提袋，組合技拉鏈刺繡提袋 雙杯飲料袋必收。

清心福全奧樂雞聯名再推「玩偶飲料提袋」與「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」，編輯張人尹表示，兼具療癒外型與雙杯實用設計，讓不少手搖控粉絲準備開搶收藏。

飲料控要收！清心福全這次再度與人起角色「奧樂雞」合作打造全新聯名小物，在5/22起推出2款飲料提袋，包含可以掛在包包上的「玩偶飲料提袋」，到能自由拼接雙杯使用的「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」，讓粉絲們在日常喝飲料的同時，也兼具可愛與實用度，飲料控們通通準時在5/22搶買。

▲清心福全攜手奧樂雞推出全新提袋系列，從玩偶飲料提袋到拉鏈刺繡提袋都掀起粉絲討論。







奧樂雞玩偶變身飲料提袋超吸睛

▲清心福全推出奧樂雞「玩偶飲料提袋」，結合吊飾與飲料提袋雙重功能，療癒外型吸引粉絲收藏。





拉鏈拼接設計 秒變雙杯飲料提袋

▲清心福全奧樂雞提袋透過側邊拉鏈即可自由拼接，快速變身雙杯飲料提袋超方便。

清心福全 奧樂雞飲料提袋販售資訊

這次最吸睛的，就是清心福全推出的「玩偶飲料提袋」。整體以立體絨毛玩偶打造，圓滾滾的奧樂雞搭配經典厭世表情，光是掛在包包上就很有存在感。平常可以當吊飾使用，打開拉鍊後則能直接變成飲料提袋，不管是提手搖杯還是恰好瓶都很方便。5/22上午11點起，只要至清心福全門市購買任一飲品，即可加價250元購入，每人每次限購1個，採現貨限量販售。另一款「奧樂雞拉鏈刺繡提袋」則主打實用設計，提袋使用厚實帆布材質打造，推出黑色與灰色兩種款式，袋身加入奧樂雞刺繡表情，低調又帶有可愛感。最大特色是側邊拉鏈設計，只要同時擁有兩個提袋，就能直接拼、合體組和成雙杯提袋，外帶兩杯飲料時更加方便，朋友情侶也可以一起提飲料。提袋尺寸也同步加大，大容量環保杯同樣放得下。5/22上午11點起，至清心福全購買任一飲品，加價250元即可預購。開賣時間：2026/05/22上午11:00起活動方式：奧樂雞玩偶飲料提袋：購買任一飲品，加價250元（現貨限量販售）。奧樂雞拉鏈刺繡提袋：購買任一飲品，加價250元（黑/灰可選款，採預購方式）。