李珠珢隱藏版貼圖！LINE本週最新免費貼圖更新、21組限時開放下載。

天氣轉冷，聊天對話也換季，LINE官方貼圖小舖於11月推出21組限時免費貼圖，多款具冬季與節慶特色，包含無條件可下載的李珠珢貼圖。

隨著時序進入11月底，氣溫逐漸轉涼，正是在通訊軟體上互傳貼圖互相取暖的好時機。本週LINE官方貼圖小舖迎來了一波誠意十足的更新，一口氣釋出了多達21組的免費貼圖供用戶下載。這次的陣容不僅包含實用的日常問候語，更有許多隱藏版的驚喜，其中最受矚目的莫過於風靡台韓兩地的啦啦隊女神李珠珢，竟然也推出了聯名貼圖。為了讓讀者不錯過任何一款好康，以下特別整理了本週最值得入手的貼圖清單與下載攻略。

▲台灣啤酒推出啦啦隊女神李珠珢的聯名貼圖，主打免加好友即可一鍵下載，是本週最熱門的隱藏版貼圖



隱藏版LINE免費貼圖大公開，李珠珢聯名款免條件即可擁有

在這次龐大的免費貼圖陣容中，最讓粉絲驚喜的絕對是台灣啤酒與李珠珢攜手合作推出的「台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援」貼圖。這位憑藉三振舞爆紅的啦啦隊新星，以充滿活力的形象化身為貼圖主角。這款貼圖最佛心的地方在於它完全沒有任何門檻，不需要加入官方帳號好友，只要點擊連結就能無條件直接下載。使用效期長達90天，讓你在接下來的三個月內，都能用李珠珢的可愛表情為朋友加油打氣。這類型的隱藏版貼圖往往不在貼圖小舖的首頁顯眼處，因此更顯得珍貴，建議讀者把握機會趕緊打包帶走。

實用性滿分的早安晚安貼圖，聖誕節與跨年問候提前準備

除了追星必備的款式，對於重視日常實用性的用戶來說，本週上架的「金鑽潮玩 快樂小雞」絕對是首選。這組貼圖不僅是生動的動態貼圖，更包含了「早安」、「晚安」以及「聖誕快樂」等高頻率使用的文字。隨著12月即將到來，這類型的節慶問候貼圖需求量大增，現在下載剛好能一路用到聖誕節與跨年，使用效期更長達180天。此外，像是「贏到發Q啦」與「LINE購物直播×只會說OOO的鵝」等款式，也憑藉著逗趣的畫風與實用的文字，成為群組聊天時活絡氣氛的最佳幫手。

電影聯名與人氣插畫家助陣，多款LINE免費貼圖滿足各種聊天情境

本週的免費貼圖風格相當多元，能滿足不同族群的喜好。喜愛電影的觀眾不能錯過「魔法壞女巫：第二部」的聯名貼圖，將電影中的魔幻元素帶入聊天視窗。而深受年輕族群喜愛的插畫角色如「醜白兔」、「麵包熊」以及「鼻妹」也都推出了與各大品牌合作的新貼圖。例如「易遊網×醜白兔-挺你一直玩」與「LINE GO × 鼻妹」等，只需完成加入好友或達成指定條件即可下載。值得注意的是，這批貼圖的下載期限大多落在11月底至12月中旬，部分熱門款如下載期限為11月26日的「LINE GO × 鼻妹」，時間相當緊迫，建議讀者看完報導後立即行動。

▲本週釋出的免費貼圖中包含了實用的早安、晚安以及聖誕快樂問候語，相當適合歲末年終使用。





總結本週21組LINE貼圖清單，掌握效期與條件聰明下載

為了讓大家能更快速地找到自己喜歡的貼圖，以下將本週21組免費貼圖的重點資訊做最後梳理。本次活動亮點在於「免加好友」即可下載的款式，除了前面提到的李珠珢款之外，「安安寶寶愛運動貼圖篇」也是無條件下載的優質選擇。而針對喜歡長效期貼圖的用戶，「未來親子 來寶 限定貼圖」、「momo co和小夥伴ㄅㄅㄐ聊天無極限」以及「TOYOTA讓生活動起來」等款式，都提供了長達180天的使用期。這些貼圖不僅豐富了我們的數位生活，更是在寒冷冬日裡與親友保持聯繫的溫暖媒介。請務必留意各款貼圖的下載期限，以免錯過這些限時免費的小確幸。

▲LINE貼圖小舖本週更新多達21組免費貼圖，涵蓋了動態貼圖與多款人氣插畫家聯名作品。







贏到發Q啦！

下載期限：2025/12/25

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

金鑽潮玩 快樂小雞

下載期限：2025/12/25

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE TV PP mini

下載期限：2025/12/24

使用效期：90天

取得條件：達成指定條件

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

台灣啤酒 李珠珢 × BIRU熊 的台式應援

下載期限：2025/12/25

使用效期：90天

取得條件：無條件下載

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE購物直播 × 只會說OOO的鵝

下載期限：2025/12/05

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE禮物 × 到處都是貓貓

下載期限：2025/12/05

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載



LINE購物夯話題 × 麵包熊日常實用篇

下載期限：2025/12/10

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE購物品牌名店 × 勒狗

下載期限：2025/12/10

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

魔法壞女巫：第二部

下載期限：2025/12/11

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

安安寶寶愛運動貼圖篇

下載期限：2025/11/28

使用效期：180天

取得條件：無條件下載

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE購物 × 買我的動態小廢圖

下載期限：2025/12/03

使用效期：90天

取得條件：達成指定條件

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

未來親子「來寶」限定貼圖！

下載期限：2025/11/30

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

易遊網 × 醜白兔－挺你一直玩

下載期限：2025/11/27

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

momo co和小夥伴ㄅㄅㄐ聊天無極限

下載期限：2025/11/27

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

好運『億』起來

下載期限：2025/12/18

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

TOYOTA讓生活動起來！

下載期限：2025/12/18

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE旅遊 × 啊兔

下載期限：2025/12/18

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE購物護照★桔醬＆貝果

下載期限：2025/12/10

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

中華航空@小花生活系列

下載期限：2025/12/04

使用效期：180天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE購物 × 小懶貓

下載期限：2025/12/03

使用效期：90天

取得條件：加入好友

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載

LINE GO × 鼻妹

下載期限：2025/11/26

使用效期：90天

取得條件：達成指定條件

下載網址：請於LINE貼圖小舖搜尋貼圖名稱下載







