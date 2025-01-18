【台北大稻埕景點、文青必訪】印花樂｜手作絹印體驗、台北迪化街散策、迪化街必逛、療癒DIY課程、親子同樂好去處!!!

台北手作一日遊！印花樂客製化商品，送禮自用兩相宜！

說到台北療癒手作課程、DIY推薦，位在大稻埕迪化街上的「印花樂」手作絹印課程體驗，結合在地文化與現代設計的布料與生活用品，將台灣的自然景觀、文化符號融入產品設計中，非常適合作為客製化、送禮選項。

大稻埕文青必訪！印花樂手作絹印體驗，打造獨一無二的日常

「印花樂」的創作理念不僅專注於美學，也致力於「社會共好」與永續經營，透過與NGO及地方產業合作，提升台灣紡織業的價值，支持在地生產。

現在，就跟著安妮王，朝聖這家迪化街景點與伴手禮推薦品牌-「印花樂」吧~

印花樂│交通

Google地圖請點我 > 北門站到「印花樂」

從台北捷運北門站前往「印花樂」，大約走個15分鐘，沿途可經過大稻埕、迪化街等台北知名的歷史文化地區。

其實這地點算迪化街的中段，如果從大橋頭站前往也OK，這一帶保留完整的百年建築及濃厚的舊台北風情，途中可以發現特色文創小店、咖啡廳及茶館，很好逛!!!

印花樂│環境介紹

安妮王一夥人抵達「印花樂」後，便被這可愛逗趣的印花產品吸引住了，完全忘記這次的目的是要體驗手作絹印課程XD

在整潔明亮的空間，擺放色彩鮮豔且充滿自然元素的印花商品，包括環保購物袋、餐具袋、化妝包、居家小物等，圖案靈感來自動植物與自然景觀，搭配高質感的布料，不僅散發著溫暖的設計感，也體現了品牌對美感與實用性的追求~

「印花樂」將傳統與創新巧妙結合，無論是追求時尚環保的消費者，還是尋找獨特伴手禮的人，都能在這裡找到適合的商品，享受購物與文化體驗的雙重樂趣!!!

印花樂│手作絹印體驗

安妮王一夥人來到「印花樂」的二進，便是手作絹印教室；近年來，由於手作絹印體驗是一個結合創意與實用性的互動活動，因此受手作愛好者與親子家庭的喜愛。

乾淨明亮的教室環境

「印花樂」教室桌面上，擺放著整齊的絲網印刷框、刮刀與色料等材料。

多樣化的成品

此外，「印花樂」也有其他色料、印刷模板，在體驗過程中，可以自由選擇印花樂經典的花樣設計， 像是臺式甜品、森林小熊、秋天豐收、黑熊好朋友等圖案，將它們印製在托特包、小錢包或午餐袋等布製品上，打造獨一無二的個人化作品。

親切的老師與教學，適合初學者參與

在教學過程中，雖然只有短短1小時，但老師會耐心指導印製技巧，不僅能夠讓學員發揮創意製作實用物品，也讓人感受到傳統工藝與現代設計融合的樂趣，充滿手作溫度與獨特性，適合初學者與進階創作者參與。

在製作過程中，安妮王需要將圖案固定在印版上，並將顏料像抹果醬一樣，覆蓋區域。

一個模板通常可以選擇2種顏色，安妮王一夥人選擇香蕉黃與西瓜綠，香蕉黃賦予圖案溫暖的氛圍，而西瓜綠則增添清新活力，較符合森林小熊的自然系色彩XD

「森林小熊」手提袋便大功告成啦!!!

「印花樂」的工作室充滿了溫馨的氛圍，陽光透過窗戶灑落，將整個空間染上一層暖色。老師準備了多種色彩鮮豔的植物性顏料，以及各式各樣的印花模板。在老師的指導下，我選擇了「森林小熊」的圖案，用柔軟的刮刀將顏料均勻塗抹在絲網上，然後用力向下壓，一個獨一無二的購物袋就誕生了！

熊的形象搭配森林、樹木與點綴的花朵，選用香蕉黃與西瓜綠兩種色彩，將森林小熊的主題圖案活靈活現地印製在棉布提袋上，充滿溫馨與自然感~

其他成品-臺式甜品

其他成品-秋天豐收

其他成品-黑熊好朋友

印花樂│評價

在「印花樂」的絹印體驗中，不僅能親手製作獨一無二的布製品，還能深入了解台灣在地的設計美學。

老師的細心指導讓整個過程輕鬆愉快，即使是新手也能很快上手。看著自己印製完成的作品，成就感滿滿!!!

「印花樂」不只是一個品牌，更是一個充滿溫度的創意空間，讓人感受到台灣設計的獨特魅力。

印花樂│聯絡資訊

店名：印花作夥 inBlooom Together - 印花樂直營門市

地址：103台北市大同區迪化街一段248號

營業時間：10:00–18:00

官網：http://www.inblooom.com/

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