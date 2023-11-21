小七聖誕禮物福袋搶先開賣！每年「超商福袋」不只是針對農曆春節、更在聖誕節搶先開賣，7-ELEVEN聖誕節附帶在12/01起正式推出，這次集結7款卡通角色，推出4種價位、23款聖誕禮物福袋，最低299元起就能入手史努比、Hello Kitty、迪士尼等角色周邊小物，鐵粉準時買起來。



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7-ELEVEN聖誕禮物福袋本次共分成299元、499元、999元、1499元四種價位，總共23款式、不用盲抽、通通可以挑款，並且每一個福袋都有零食飲料、雙B汽車抽獎券、以及企業優惠券，可享有「星巴克中杯美式免費喝、漢堡王買1送1」等優惠，價位越高的福袋，有越多抽獎序號，增加中獎機會。







其中，299元價位福袋的內容是「包包+文件夾」的周邊組合，包含Hello Kitty、美樂蒂X酷洛米、Tom&Jerry有絨毛包款，而史努比、Miffy兔、三眼怪、史迪奇則推出兩用伸縮束口包，每一個包包都會附贈對應角色的A4文件夾，299元周邊超高CP值。





7-ELEVEN 限量7大超人氣聖誕禮物福袋

499元價位內容則有「15吋硬殼手提箱」包含Kitty與史努比兩款，而「25L收納籃+10吋掛鐘」推出Miffy兔、三眼怪、史迪奇三個角色，此外還有「直式托特包+1.5L大冷水壺」系列，共推出美樂蒂X酷洛米、Miffy兔、Tom&Jerry款式，總共8款通通499元可帶走。小奢華的999元價位則主打家電小物，推出「Hello Kitty 9L雙層烤箱、SNOOPY 9L雙層烤箱」適合小家庭使用，還有料理方便的「Hello Kitty多功能蒸煮料理鍋」、「史努比多功能電烤盤」，還有購物野餐都實用的「Hello Kitty、史努比四輪摺疊購物車」999元就能入手，附帶零食周邊、抽將券及優惠券。特別的是，7-ELEVEN更針對會員，在11/27搶先推出1499元「野獸國三眼怪倒數月曆精品福袋」，以倒數月曆方式，一天天拆出人氣小公仔、擺飾等周邊小物，更增添聖誕節氣氛。7-ELEVEN本次推出的福袋都有至少一組抽獎序號，大獎包含「雙B純電動豪華旗艦休旅車」、「雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日」、「星宇航空-美國舊金山雙人來回機票」，最低買299元福袋就能抽獎。

預購時間：2023年11月27日上午11點起，OPEN POINT APP限量預購。

預購途徑：點選OPEN POINT APP首頁→點選「推薦商品/加價購專區」→兌換後至門市完成結帳

實體販售：2023年12月1日凌晨00點起全門市現貨販售，三大外送平台(foodomo、foodpanda、Uber Eats)同步開賣。



福袋獎項介紹：

頭獎1： Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV全方位純電休旅-1名，市價358萬/台

頭獎2：BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅-1名，市價339萬/台

貳獎：雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日-1名，市價75.9萬

叁獎：星宇航空-美國舊金山雙人來回機票-10組，市價6萬/組



福袋內容：

299元福袋

絨毛包+A4文件夾（Hello Kitty、美樂蒂X酷洛米、Tom&Jerry）

束口包+A4文件夾（史努比、Miffy兔、三眼怪、史迪奇）



499元福袋

15吋硬殼手提箱（Hello Kitty、史努比）

25L收納籃+10吋掛鐘（Miffy兔、三眼怪、史迪奇）

直式托特包+1.5L大冷水壺（美樂蒂X酷洛米、Miffy兔、Tom&Jerry）



999元福袋

9L雙層烤箱（Hello Kitty、史努比）

四輪摺疊購物車（Hello Kitty、史努比）

Hello Kitty多功能蒸煮料理鍋

史努比多功能電烤盤



1499元福袋

野獸國三眼怪倒數月曆精品福袋



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。