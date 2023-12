7-ELEVEN福袋,53款就是狂!在每年的超商福袋中,7-ELEVEN福袋每次都讓所有粉絲買到錢包破洞,不只搶先在春節前提早推出福袋,2024年福袋更搜集8大系列角色,總共推出53款福袋選擇,福袋內容從提袋、保溫瓶,到料理鍋、20吋行李箱通通都有,最低299元就能入手,窩客島先帶你逛一波。



7-ELEVEN將在2024/01/10起,在全台門市開賣全新系列「2024年開運金喜福袋」,集結8大角色「Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁、卡娜赫拉20周年、貓貓蟲咖波10周年、奇奇蒂蒂、小熊維尼、熊抱哥」,並搭配299元、499元、699元、1,299元、1,699元共5種價位,推出不同規格福袋選擇,每一款都有對應主題紅包袋、以及大獎抽獎券,有機會抽中豪華跑旅、南極旅遊、星宇航空機票。







其中,門檻最低最易入手的「299元福袋」以外出包款為主題,推出水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包選擇,而「499元福袋」則鎖定野餐實用小物,包含「背提兩用保冷袋+手提保溫瓶」、「背提兩用保冷袋+1L大陶碗」、「25L收納籃+大地墊」共3種組合,無論喜歡哪個角色都有對應的福袋款式可以選。





7-ELEVEN 2024年開運金喜福袋 活動說明

小奢華「699元福袋」是首次推出的價位,特別規劃「三用包+兩用頸枕毯」、「提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯」2種旅行居家都實用的小物,而升級到「1,299元福袋」則是家電系列IH爐、多功能料理鍋,最頂規的「1,699元福袋」就是美國旅行者肖像聯名20吋行李箱,總共6款角色設計。除此之外,7-ELEVEN再加碼針對會員推出「OPEN POINT會員限定-開運福袋」共7款,包含499元硬殼手提箱福袋、699元龍年限定公仔福袋、699元瑞士鑽石鍋20cm單柄煎鍋、999元不沾湯鍋廚具、1,299元瑞士鑽石鍋26cm深煎鍋、1,699元不銹鋼雙鍋廚具四件組,廚具種類較多,更適合有在下廚的主婦主夫們入手。

活動期間:2024年1月10日凌晨00點起開賣

販售通路:7-ELEVEN全門市現貨販售,外送平台(foodomo、foodpanda、Uber Eats)同步開賣。





7-ELEVEN 2024年開運金喜福袋 款式介紹

限量299元開運福袋

1、水桶束口包款:(共4款)

迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、熊抱哥系列、史奴比。



2、PVC防潑水拉鍊提袋款:(共6款)

Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列。



3、伸縮束口袋款:(共2款)

貓貓蟲咖波10周年、小熊維尼。



限量499元開運福袋

1、背提兩用保冷袋+手提保溫瓶:

卡娜赫拉出道20周年、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列



2、背提兩用保冷袋+1L大陶碗:

迪士尼米奇系列、小熊維尼系列、史奴比



3、收納籃+大地墊:

貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列、熊抱哥系列



限量699元開運福袋

1、三用包+兩用頸枕毯:

迪士尼米奇系列、史奴比



2、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯:

Hello Kitty、小熊維尼系列



限量1,299 元開運福袋

1、IH爐:

Hello Kitty、史奴比、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列



2、多功能料理鍋:

Hello Kitty、史奴比、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列



限量1,699 元開運福袋

美國旅行者聯名行李箱:

Hello Kitty、史奴比、貓貓蟲咖波10周年、迪士尼米奇系列、奇奇蒂蒂系列、小熊維尼系列





7-ELEVEN 加碼 OPEN POINT會員限定-開運福袋

499元OPEN!龍年福袋:

內含硬殼手提箱1入、限定春聯三件組、OPEN!春捲包1入、門市零食組合4件。



699元開運福袋-野獸國龍年限定MEA公仔福袋:

龍年限定抱抱龍1款、隨機2款玩具總動員新春吉祥語錄公仔、1包5入的BT21設計款口罩。



限量699元開運福袋:

Swiss Diamond瑞士鑽石鍋20cm單柄煎鍋(限量2,700組)



限量999元開運福袋:

THERMOS 膳魔師24cm不沾湯鍋廚具三件組(限量2,000組)、搭配1款保鮮盒、1款多功能剪刀。



限量1,299元開運福袋:

Swiss Diamond瑞士鑽石鍋26cm深煎鍋(限量1,000組)。



限量1,699元開運福袋:

THERMOS 膳魔師不銹鋼雙鍋廚具四件組:28cm含蓋深煎鍋1款、18cm含蓋湯鍋1款、33cm主廚刀1款、20cm水果刀1款。



