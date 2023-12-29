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HELLO KITTY限量眼鏡袋！寶島眼鏡x HELLO KITTY聯名鏡框，買就送HELLO KITTY限量眼鏡袋、拭鏡布、紅包袋。

2023-12-29 文字：編輯 李維唐 圖片：寶島眼鏡 人氣：256
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

怎麼可以這麼可愛！擁有全球無數粉絲的無嘴貓HELLO KITTY滿50歲了，為了慶祝HELLO KITTY 50週年生日，寶島眼鏡獨家推出HELLO KITTY聯名鏡框，50週年款包括水鑽款、可更換小磁鐵裝飾的磁吸款，甚至還有龍年限定款，買即享HELLO KITTY超可愛限量訂製組，配到好只要1,980元起。

推薦閱讀：小七福袋53款超狂！7-ELEVEN超商福袋8款角色、53款福袋同步開賣，Kitty、史努比、卡娜赫拉、咖波、迪士尼福袋通通買。
寶島眼鏡x HELLO KITTY聯名鏡框
寶島眼鏡x HELLO KITTY聯名鏡框

寶島眼鏡表示，寶島眼鏡XHELLO KITTY聯名鏡框，無論是「50週年」或「龍年」版鏡框，設計上都有許多迷人巧思。其中「磁吸式主打款」可在鏡框處替換HELLO KITTY小磁鐵，想搭HELLO KITTY蝴蝶結或頭像，隨你心情！仔細瞧，框面甚至還有HELLO KITTY的可愛鬍鬚，並且不只鏡框、鏡面，甚至連鼻墊到鏡腳套的配件，都能發現可愛教主HELLO KITTY的身影。此外，「水鑽款」則是大手筆在鏡腳鑲上施華洛世奇水鑽，戴上這款聯名鏡框，既華麗又浪漫。同時，致力ESG的寶島眼鏡也不忘實踐綠色行動力，此次聯名款其中的23支膠框由環保材質製成，落實環境永續。
寶島眼鏡x HELLO KITTY聯名鏡框

最後，更吸引人的是，寶島眼鏡XHELLO KITTY聯名鏡框不只有滿滿的設計細節，更有滿滿誠意！整組眼鏡配到好只要甜甜價1,980元起，購買再享HELLO KITTY限量紅包袋、以及拭鏡布與眼鏡袋的限量訂製組，充滿魅力的設計小物讓人一眼愛上。
寶島眼鏡x HELLO KITTY聯名鏡框



 

寶島眼鏡 X HELLO KITTY優惠總整理

1、整付配到好1,980元起
2、買即享HELLO KITTY限量訂製組 (眼鏡袋+眼鏡布+紅包袋)
3、憑學生證免費升級濾藍光 (價值1,000元) 
4、下載APP升級鏡片現折500元
5、會員點數放大50倍
6、更換寶島眼鏡 X HELLO KITTY頭貼框享配鏡現折300元

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