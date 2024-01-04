立體春聯氣球，太可愛！每到農曆新年的「春聯、紅包袋」就是家家戶戶在比吸睛、比可愛，這次萊爾富特別引進「立體春聯氣球」，與立體圓形大汽球，加上超有氣勢書法字、或是超萌龍年插畫，讓人掛在家門口就是目光焦點，還有龍年限定「七龍珠超」福箱，超帥周邊衝萊爾富就可以現貨扛回家。



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為了讓人春節超有梗，萊爾富特別攜手文創品牌「RECA瑞卡首創」，首次在超商販售立體春聯氣球「福氣春聯丸」，其中結合中國書法元素，把傳統春聯變成圓形立體氣球，吊掛起來超可愛。即日起在萊爾富門市就萌買到書法字體的「春、旺、福、發、財、滿」加上龍紋外框的春聯氣球，帶回家掛超有氣勢。







同時，在Hi-Life VIP APP內也同步開賣福氣春聯丸，並且加碼販售「藝術家Doz Lin聯名款、RECA原創款」龍年插畫圖案款式，無論在門市買、線上買，包裝桶內都有一張兌獎小卡，有機會抽中「頭獎iPhone 15 128G、RECA美式復古小包」，春節試手氣買起來。





萊爾富 RECA福氣春聯丸 販售資訊

除此之外，萊爾富今年特別推出「七龍珠超 福箱」呼應龍年主題，目前門市還能買得到貨量充足的399元福箱，內容包含「七龍珠超」周邊小物隨機2款，有機會得到「七龍珠超束口手提袋、束口後背袋」隨機一款，以及「襪子、電繡片鑰匙圈、飛盤、飲料提袋」隨機一款。此外，刮開福箱內的「發財卡」刮刮卡，還有機會活得隱藏版「七龍珠周邊小物」，鐵粉一定要先衝。不只春聯、福袋，萊爾富也針對春節話題，推出多款春節禮盒推薦清單，其中包含超商獨家款「orionjako韓國嚴選味付海苔禮盒」過年宅在家吃起來，同時還有可愛肖像禮盒系列，包含「樂天小熊餅購物車組」、元本山米奇造型海苔禮盒、海苔罐，帶回家哄小孩剛剛好。

販售日期：即日起至3/1

販售通路：萊爾富門市、線上Hi-Life VIP APP內「萊購物」

售價：

春派氣功款：單入售價588元，活動期間享2入特價988元。

藝術家Doz Lin聯名款：單入售價800元

RECA原創款：單入售價688元



加碼優惠：

即日起至3/14 23:59前購買福氣春聯丸指定商品，包裝桶內即有一張兌獎小卡，小卡上會有一欄流水編號，還有機會抽中頭獎iPhone 15 128G（不挑色，限量50名）與二獎RECA美式復古小包（隨機出貨，限量3,300名）。



詳細活動規範及供應情形，依 萊爾富 官方公告為準。