超商哈根達斯買3送2，趁機補貨！超商「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」每次推優惠，都讓人趁機幫家裡冷凍庫好好補貨，這次7-ELEVEN、全家同步自1/10起推出「哈根達斯冰品、迷你杯」系列任選買3送2、買6送4，此外還有超商專屬「哈根達斯集點小物」，鐵粉準備衝樓下超商買冰搶優惠。



推薦閱讀：哈根達斯冰淇淋富翁！哈根達斯「XXL家庭號夸脫」整桶挖著吃，加碼送「甜筒、玫瑰金勺」趁2件7折優惠吃起來。







7-ELEVEN以及全家兩大超商，同步在1/10-2/20期間推出「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」系列任選買3送2、買6送4優惠，依此類推，換算下來每件約69元就能開吃。此外，7-ELEVEN再加碼「品脫+迷你杯」買大送小，合購價299元，最低下殺6折起。







除了買冰有優惠之外，這次超商通路也推出哈根達斯「集點」活動，7-ELEVEN買5件即可集1點，集滿2點就送好禮3選1，任選「奇奇蒂蒂收納盒、哈根達斯法式陶瓷餐盤、哈根達斯時尚挖冰杓」。在全家買任1件集1點，集滿10章可免費兌換「哈根達斯品牌保冷袋、法式陶瓷馬克杯、迪士尼飲料提袋、全家30元紅利金」好禮4選一，無論在小七或全家，買10款就能免費兌換周邊。





7-ELEVEN、全家 哈根達斯冰品優惠

組合優惠

活動期間：2024/01/10-02/20

優惠內容：

7-ELEVEN：「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」系列任選買3送2、買6送4。再加碼「品脫+迷你杯」買大送小，合購價299元。

全家：「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」系列任選買3送2、買6送4。



7-ELEVEN、全家 哈根達斯冰品集點活動

活動期間：活動期間：2024/01/10-02/20

活動方式：

7-ELEVEN：買5件即可集1點，集滿2點就送好禮3選1，任選「奇奇蒂蒂收納盒、哈根達斯法式陶瓷餐盤、哈根達斯時尚挖冰杓」

全家：買任1件集1點，集滿10章可免費兌換「哈根達斯品牌保冷袋、法式陶瓷馬克杯、迪士尼飲料提袋、全家30元紅利金」4選一。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN、全家 官方公告為準。