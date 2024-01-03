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超商哈根達斯買3送2！7-ELEVEN、全家「哈根達斯買3送2」趁機掃貨，超商限定「冰淇淋買大送小」吃冰淇淋先衝超商。

2024-01-03 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN、全家 人氣：593
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編輯 張人尹

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超商哈根達斯買3送2，趁機補貨！超商「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」每次推優惠，都讓人趁機幫家裡冷凍庫好好補貨，這次7-ELEVEN、全家同步自1/10起推出「哈根達斯冰品、迷你杯」系列任選買3送2、買6送4，此外還有超商專屬「哈根達斯集點小物」，鐵粉準備衝樓下超商買冰搶優惠。

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哈根達斯 超商優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯超商冰品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN以及全家兩大超商，同步在1/10-2/20期間推出「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」系列任選買3送2、買6送4優惠，依此類推，換算下來每件約69元就能開吃。此外，7-ELEVEN再加碼「品脫+迷你杯」買大送小，合購價299元，最低下殺6折起。
哈根達斯超商冰品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 超商優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除了買冰有優惠之外，這次超商通路也推出哈根達斯「集點」活動，7-ELEVEN買5件即可集1點，集滿2點就送好禮3選1，任選「奇奇蒂蒂收納盒、哈根達斯法式陶瓷餐盤、哈根達斯時尚挖冰杓」。在全家買任1件集1點，集滿10章可免費兌換「哈根達斯品牌保冷袋、法式陶瓷馬克杯、迪士尼飲料提袋、全家30元紅利金」好禮4選一，無論在小七或全家，買10款就能免費兌換周邊。
7-ELEVEN、全家 哈根達斯冰品集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN、全家 哈根達斯冰品集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN、全家 哈根達斯冰品優惠

組合優惠
活動期間：2024/01/10-02/20
優惠內容：
7-ELEVEN：「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」系列任選買3送2、買6送4。再加碼「品脫+迷你杯」買大送小，合購價299元。
全家：「哈根達斯迷你杯、哈根達斯雪糕」系列任選買3送2、買6送4。
 

7-ELEVEN、全家 哈根達斯冰品集點活動

活動期間：活動期間：2024/01/10-02/20
活動方式：
7-ELEVEN：買5件即可集1點，集滿2點就送好禮3選1，任選「奇奇蒂蒂收納盒、哈根達斯法式陶瓷餐盤、哈根達斯時尚挖冰杓」
全家：買任1件集1點，集滿10章可免費兌換「哈根達斯品牌保冷袋、法式陶瓷馬克杯、迪士尼飲料提袋、全家30元紅利金」4選一。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN、全家 官方公告為準。

 

 

 

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