冰淇淋控不怕吃到餐廳「冰淇淋硬到挖不動」了！為了讓冰淇淋控可以在家邊挖、邊吃，哈根達斯這次別推出「家庭號夸脫」用XXL巨大冰淇淋便當盒規格，搭配餅乾、甜筒以及專屬冰淇淋挖杓等配件，讓冰淇淋控在家也能自己挖到過癮。
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為了滿足冰淇淋控，哈根達斯即日起推出「家庭號夸脫」新規格、新吃法，每桶容量達946mL，大約是超商常見「迷你杯」尺寸的9.5倍。不只尺寸超大，買「家庭號夸脫」還可以從14種口味任選，包含經典的「草莓、蘭姆葡萄、淇淋巧酥」，或是清爽系「芒果雪酪、覆盆子雪酪」，以及2023冬季新品「開心果、栗子塔」等，每盒家庭到最多可以任選4種口味、自己配色自己搭。
除此之外，每一份家庭號夸脫還會附贈小甜筒6支，在1/7前再加碼享「第二件7折」優惠、加贈「蝴蝶餅乾、棉花糖、脆笛酥」共3款經典配料，同時，會員買2件再送限量「玫瑰金勺」乙支，讓冰淇淋控真的可以在家挖冰淇淋、裝甜筒上、再用配料裝飾一氣呵成，滿足在家吃冰的儀式感。
哈根達斯 家庭號夸脫 販售資訊
販售通路：哈根達斯全台直營門市、線上官方商店
線上商店連結：https://walkr.tw/lILKkd3C
售價：$659/件
商品內容：
1、家庭號現裝夸脫1個（946ML）口味任選（每盒最多可選４種口味）
2、小甜筒6支
優惠活動：
1、第二件享七折優惠，並加贈3款經典配料（蝴蝶餅乾、棉花糖、脆笛酥）。
2、於1/7前，凡哈根達斯綁定會員於直營門市購買家庭號夸脫滿二件，即贈獨家玫瑰金勺乙支（數量有限，送完為止）。
詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。