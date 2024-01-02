超療癒「紗織蒙布朗」快閃中山站！matcha one主打療癒綿密口感的「紗織蒙布朗」，以經典的抹茶、例子風味擄獲許多粉絲，這次將在1/3-1/31限定快閃中山站「誠品生活南西」，並且加碼推出新口味「草莓紗織蒙布朗」，無論是抹茶控、草莓控通通要先衝。



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抹茶專賣店「平安京茶事」子品牌「matcha one」主打視覺效果滿分的紗織蒙布朗，是以栗子泥透過特殊技機器生榨，打造直徑只有1毫米的細絲，並且堆疊成蓬鬆的紗織蒙布朗，matcha one的紗織蒙布朗底層搭配霜淇淋內餡，讓人吃起來口感更多層次。







這次matcha one在1/3-1/31快閃誠品生活南西，除了打造京都町家風格門市打卡點之外，菜單上提供經典栗子、抹茶蒙布朗，還有帶來全台第一支「草莓紗織蒙布朗」，原料使用法國頂級栗子、以及來自義大利的草莓醬製作，打造夢幻粉嫩色澤，在快閃店現場也能看到蒙布朗生榨過程，發限時動態超吸睛。





matcha one 誠品生活南西快閃店

粉絲在快閃店點餐時，可以先選擇蒙布朗口味「栗子/抹茶/草莓」，接著選擇基底「抹茶霜淇淋/草莓霜淇淋」，並且可搭配甜筒、紙盒包裝。除此之外，療癒的「抹茶霜淇淋、草莓霜淇淋」也有單隻販售，讓人在中山站邊逛、邊吃、邊打卡。

活動期間：2024/01/03-01/31

活動地點：誠品生活南西1樓正門（台北市中山區南京西路14號）

推薦品項及價格：

草莓紗織蒙布朗：甜筒350元、紙盒320元

栗子蒙布朗：甜筒330元、紙盒300元

抹茶蒙布朗：甜筒330元、紙盒300元

抹茶霜淇淋：120元/支

草莓霜淇淋：120元/支



詳細供應情形、限量組數，依 matcha one 官方公告為準。

