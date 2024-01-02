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可不可春節禮盒超萌！可不可X獻Iminding「龍捲可頌棒」千層捲捲酥開賣，超涮嘴「雙節棍龍捲」2024春節禮盒吃起來。

2024-01-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：可不可 人氣：850
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編輯 張人尹

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挑戰最萌、最涮嘴2024春節禮盒！超人氣手搖杯「可不可」在2024年強勢攜手烘焙品牌「獻Iminding」，推出2024春節禮盒「龍捲可頌棒」，超涮嘴的千層捲捲酥、搭配可不可的全新插圖，不管是飲料控、甜點控，通通買起來打卡。

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可不可X獻 2024龍重獻映限量禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

可不可2024春節禮盒，特別攜手台中烘焙品牌「獻Iminding」，獻Iminding除了經典招牌圓可頌、伴手禮蛋捲之外，這次推出超涮嘴「千層捲捲酥」。這次「可不可X獻 2024龍重獻映 限量禮盒」，特別以「下功夫」作為主題，把可頌捲將化身為金黃色雙節棍「龍捲」，奶油風味、香酥口感超涮嘴。
可不可X獻 2024龍重獻映限量禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

可不可X獻 2024龍重獻映限量禮盒自1/2-1/28期間，在可不可線上商城、可不可門市開放預購，會員價每盒480元，可不可會員可以用2點+450元加價購，讓人一口「千層捲捲酥」、一口「可不可手搖杯」當下午茶剛剛好。
可不可X獻 2024龍重獻映限量禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
可不可X獻 2024龍重獻映限量禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

可不可X獻 2024龍重獻映限量禮盒

預購期間：2024/1/2-1/28
預購通路：可不可線上商城、可不可門市
販售價格：
線上：每盒480元
門市：每盒480元，可不可會員2點+450元加價
連結：https://walkr.tw/H6kLzK1W

 

 

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